23 июня 2025

Газовики подали третий миллиардный иск к ЧМК

Новатэк-Челябинск требует 907,9 млн рублей от ЧМК за поставленный газ в суде
© Служба новостей «URA.RU»
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Газовики требуют от металлургов расплатиться за поставленное топливо
Газовики требуют от металлургов расплатиться за поставленное топливо Фото:

Компания «Новатэк-Челябинск» подала третий иск — снова почти на сумму в 1 миллиард рублей — к Челябинскому металлургическому комбинату. Информация об этом появилась в базе судебных дел.

Поставщик газа требует взыскать с предприятия более 907,9 млн рублей. При этом «Новатэк» вновь ходатайствует о рассмотрении дела в закрытом режиме. Пока заявление, поступившее в арбитражный суд Челябинской области, не принято к производству.

Это уже третий подобный иск ООО «Новатэк Челябинск» к Челябинскому металлургическому комбинату, входящему в холдинг «Мечел». Заявление о взыскании долга в 932,155 млн рублей за поставленный предприятию газ суд зарегистрировал 9 апреля. В конце апреля «НОВАТЭК-Челябинск» подал иск о взыскании 869 млн рублей.

На сегодня долги ЧМК приближаются к 77% стоимости имеющихся активов. Первый квартал предприятие завершило с чистым убытком на 1,43 млрд рублей. Принято решение не выплачивать акционерам дивиденды за 2024 год. URA.RU направляло запросы на ЧМК с просьбой прокомментировать финансовое положение комбината и судебные процессы. Ответы на запросы не поступили.

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Компания «Новатэк-Челябинск» подала третий иск — снова почти на сумму в 1 миллиард рублей — к Челябинскому металлургическому комбинату. Информация об этом появилась в базе судебных дел. Поставщик газа требует взыскать с предприятия более 907,9 млн рублей. При этом «Новатэк» вновь ходатайствует о рассмотрении дела в закрытом режиме. Пока заявление, поступившее в арбитражный суд Челябинской области, не принято к производству. Это уже третий подобный иск ООО «Новатэк Челябинск» к Челябинскому металлургическому комбинату, входящему в холдинг «Мечел». Заявление о взыскании долга в 932,155 млн рублей за поставленный предприятию газ суд зарегистрировал 9 апреля. В конце апреля «НОВАТЭК-Челябинск» подал иск о взыскании 869 млн рублей. На сегодня долги ЧМК приближаются к 77% стоимости имеющихся активов. Первый квартал предприятие завершило с чистым убытком на 1,43 млрд рублей. Принято решение не выплачивать акционерам дивиденды за 2024 год. URA.RU направляло запросы на ЧМК с просьбой прокомментировать финансовое положение комбината и судебные процессы. Ответы на запросы не поступили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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