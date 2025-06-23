Газовики подали третий миллиардный иск к ЧМК

Компания «Новатэк-Челябинск» подала третий иск — снова почти на сумму в 1 миллиард рублей — к Челябинскому металлургическому комбинату. Информация об этом появилась в базе судебных дел.
Поставщик газа требует взыскать с предприятия более 907,9 млн рублей. При этом «Новатэк» вновь ходатайствует о рассмотрении дела в закрытом режиме. Пока заявление, поступившее в арбитражный суд Челябинской области, не принято к производству.
Это уже третий подобный иск ООО «Новатэк Челябинск» к Челябинскому металлургическому комбинату, входящему в холдинг «Мечел». Заявление о взыскании долга в 932,155 млн рублей за поставленный предприятию газ суд зарегистрировал 9 апреля. В конце апреля «НОВАТЭК-Челябинск» подал иск о взыскании 869 млн рублей.
На сегодня долги ЧМК приближаются к 77% стоимости имеющихся активов. Первый квартал предприятие завершило с чистым убытком на 1,43 млрд рублей. Принято решение не выплачивать акционерам дивиденды за 2024 год. URA.RU направляло запросы на ЧМК с просьбой прокомментировать финансовое положение комбината и судебные процессы. Ответы на запросы не поступили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!