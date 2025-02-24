С челябинской фирмы, связанной с ОПГ дорожников, требуют 48 млн рублей

Причиной иска стали тонкие слои дороги, нарушающие нормативы проекта Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура Челябинской области просит суд взыскать с ПКФ «Глобус», принадлежащей проходящим по делу ОПГ дорожников Закоянам, более 48,6 млн рублей за некачественное выполнение госконтракта. Как сообщили URA.RU в ведомстве, компания заложила слои дороги меньше, чем было необходимо по нормативам.

«Обратились в Арбитражный суд с иском о взыскании с ООО ПКФ „Глобус“ свыше 46,2 млн рублей в качестве возмещения ущерба. Также указано взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами в размере свыше 2,4 млн рублей», — уточнили URA.RU в прокуратуре.

Сумму в 48,6 млн рублей взыскивают в пользу минтранспорта региона. Как уточнили в прокуратуре, госконтракт был заключен в феврале 2024 года. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» компания должна была выполнить ремонт дороги Чебаркуль — Мисяш — трасса М-5. Однако выравнивающий и верхний слой дороги оказался толщиной меньше, чем указано в проекте.

«При этом работы по контракту приняты и оплачены министерством дорожного хозяйства и транспорта. Общая сумма причиненного ущерба бюджету региона свыше 48,6 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

«Глобус» попал в поле зрения правоохранителей по делу ОПГ дорожников. Согласно данным источника URA.RU, завод компании был незаконно размещен на территории МБУ «Трасса 74». За вознаграждение директор «Трассы» Сергей Ефимов предоставлял участок Мяснику Закояну. Взятки чиновник, отправленный в феврале в СИЗО, получал от его сына Арайика.

В январе «Глобус» попал в список недобросовестных поставщиков. Как сообщили в УФАС региона, причиной послужило расторжение контракта «Трассой 74» из-за невыполненных в срок работ.