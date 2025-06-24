Глава Подмосковья сообщил о состоянии здоровья беременной женщины, пострадавшей из-за атаки БПЛА

Беременная женщина, пострадавшая при падении беспилотника в Красногорске Московской области, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Что касается пострадавших — мужчина получил помощь и отказался от госпитализации. Беременная женщина в перинатальном центре — угрозы для нее и ребенка нет», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Он также добавил, что сегодня женщине проведут дополнительное полное обследование для контроля состояния здоровья. Остальные жильцы от медпомощи отказались. На месте дежурят медики.
Ранее стало известно, что инцидент произошел в одном из жилых комплексов Красногорска. В жилом здании вспыхнул пожар. Незадолго до происшествия в небе был слышен звук, похожий на пролет беспилотника. Сообщалось о том, что из-за острой реакции на стресс после падения БПЛА была госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе, также пострадал 34-летний мужчина, который попал в больницу с осколочными ранениями руки и ноги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.