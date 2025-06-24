Глава Подмосковья сообщил о состоянии здоровья беременной женщины, пострадавшей из-за атаки БПЛА

Воробьев: угрозы здоровью беременной женщине после атаки БПЛА в Красногорске нет
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Беременной женщине и ее ребенку ничего не угрожает
Беременной женщине и ее ребенку ничего не угрожает Фото:
новость из сюжета
Беспилотник ВСУ упал на дом в Красногорске

Беременная женщина, пострадавшая при падении беспилотника в Красногорске Московской области, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Что касается пострадавших — мужчина получил помощь и отказался от госпитализации. Беременная женщина в перинатальном центре — угрозы для нее и ребенка нет», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Он также добавил, что сегодня женщине проведут дополнительное полное обследование для контроля состояния здоровья. Остальные жильцы от медпомощи отказались. На месте дежурят медики.

Ранее стало известно, что инцидент произошел в одном из жилых комплексов Красногорска. В жилом здании вспыхнул пожар. Незадолго до происшествия в небе был слышен звук, похожий на пролет беспилотника. Сообщалось о том, что из-за острой реакции на стресс после падения БПЛА была госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе, также пострадал 34-летний мужчина, который попал в больницу с осколочными ранениями руки и ноги.

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Беременная женщина, пострадавшая при падении беспилотника в Красногорске Московской области, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Что касается пострадавших — мужчина получил помощь и отказался от госпитализации. Беременная женщина в перинатальном центре — угрозы для нее и ребенка нет», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Он также добавил, что сегодня женщине проведут дополнительное полное обследование для контроля состояния здоровья. Остальные жильцы от медпомощи отказались. На месте дежурят медики. Ранее стало известно, что инцидент произошел в одном из жилых комплексов Красногорска. В жилом здании вспыхнул пожар. Незадолго до происшествия в небе был слышен звук, похожий на пролет беспилотника. Сообщалось о том, что из-за острой реакции на стресс после падения БПЛА была госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе, также пострадал 34-летний мужчина, который попал в больницу с осколочными ранениями руки и ноги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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