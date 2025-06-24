Челябинский «Трактор» покинул еще один форвард

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За Егора Попова «Трактор» получит денежную компенсацию
За Егора Попова «Трактор» получит денежную компенсацию Фото:

Нападающий челябинского ХК «Трактор» Егор Попов продолжит карьеру в «Адмирале» (Владивосток). Об этом сообщает официальный сайт ХК «Трактор».

«Попов перебирается во Владивосток, взамен „Трактор“ получает денежную компенсацию. Хоккейный клуб „Трактор“ благодарит Егора Попова за профессиональное отношение к делу и желает успехов в дальнейшей карьере», — уточняется в сообщении.

Вместе с «Трактором» Егор Попов нападающий стал бронзовым (2024) и серебряным (2025) призером Чемпионата КХЛ. За два сезона в Челябинске сыграл 57 матчей, набрав 17 (5+12) очков.

Егор Попов — воспитанник тюменского хоккея. На профессиональном уровне начал выступать в Северной Америке, где в Лиге Квебека играл за Acadie–Bathurst Titan. В 2016-м форвард вернулся в Россию в систему «Югры». Долгое время Попов выступал в ВХЛ за тюменский «Рубин», также в его активе 16 матчей за «Динамо» из Твери.

Ранее из ХК «Трактор» в московский «Спартак» ушел нападающий Никита Коростелев. А защитник Артем Блажиевский после трех лет в Челябинске перешел в омский «Авангард». На смену голкиперу Заку Фукале придет вратарь из Канады Крис Дригер. Также «черно-белым» удалось на год оставить в составе Александра Рыкова. А защитник «Трактора» Дронов продлил контракт с челябинским клубом до 2028 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нападающий челябинского ХК «Трактор» Егор Попов продолжит карьеру в «Адмирале» (Владивосток). Об этом сообщает официальный сайт ХК «Трактор». «Попов перебирается во Владивосток, взамен „Трактор“ получает денежную компенсацию. Хоккейный клуб „Трактор“ благодарит Егора Попова за профессиональное отношение к делу и желает успехов в дальнейшей карьере», — уточняется в сообщении. Вместе с «Трактором» Егор Попов нападающий стал бронзовым (2024) и серебряным (2025) призером Чемпионата КХЛ. За два сезона в Челябинске сыграл 57 матчей, набрав 17 (5+12) очков. Егор Попов — воспитанник тюменского хоккея. На профессиональном уровне начал выступать в Северной Америке, где в Лиге Квебека играл за Acadie–Bathurst Titan. В 2016-м форвард вернулся в Россию в систему «Югры». Долгое время Попов выступал в ВХЛ за тюменский «Рубин», также в его активе 16 матчей за «Динамо» из Твери. Ранее из ХК «Трактор» в московский «Спартак» ушел нападающий Никита Коростелев. А защитник Артем Блажиевский после трех лет в Челябинске перешел в омский «Авангард». На смену голкиперу Заку Фукале придет вратарь из Канады Крис Дригер. Также «черно-белым» удалось на год оставить в составе Александра Рыкова. А защитник «Трактора» Дронов продлил контракт с челябинским клубом до 2028 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...