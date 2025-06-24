В крови свердловчанина, впавшего в Турции в кому, нашли алкоголь

В крови у туриста, впавшего в кому в Турции, нашли алкоголь. Об этом URA.RU рассказал один из членов семьи.
«У Димы было какое-то содержание алкоголя в крови. Они ведь прилетели в Аланию 16 июня, возможно, отметили первый день отпуска, так большинство туристов делает», — сказал собеседник агентства. При этом он подчеркнул, что Дмитрий алкоголем никогда не злоупотреблял, как и его гражданская жена Олеся.
Как уже сообщалось, житель Верхней Салды ранним утром 17 июня выпал с балкона 3 этажа отеля курорта Тюрклер. Он получил тяжелые травмы и сейчас находится в коме в больнице на ИВЛ.
Его жена Олеся в момент трагедии спала. Когда ее разбудили и сообщили страшную новость, женщине стало плохо. В тот же день она скончалась в турецкой больнице, предположительно, от инфаркта.
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