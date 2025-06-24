В крови свердловчанина, впавшего в Турции в кому, нашли алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ресторанная премия RestoNews awards. Челябинск, вино, напитки, праздник, шампанское, выпивка, алкоголь, развлечение, бокал, бар, отдых, ресторан, ведерко со льдом
Не исключено, что пара отметила первый день отпуска в Алании Фото:

В крови у туриста, впавшего в кому в Турции, нашли алкоголь. Об этом URA.RU рассказал один из членов семьи.

«У Димы было какое-то содержание алкоголя в крови. Они ведь прилетели в Аланию 16 июня, возможно, отметили первый день отпуска, так большинство туристов делает», — сказал собеседник агентства. При этом он подчеркнул, что Дмитрий алкоголем никогда не злоупотреблял, как и его гражданская жена Олеся.

Как уже сообщалось, житель Верхней Салды ранним утром 17 июня выпал с балкона 3 этажа отеля курорта Тюрклер. Он получил тяжелые травмы и сейчас находится в коме в больнице на ИВЛ.

Его жена Олеся в момент трагедии спала. Когда ее разбудили и сообщили страшную новость, женщине стало плохо. В тот же день она скончалась в турецкой больнице, предположительно, от инфаркта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В крови у туриста, впавшего в кому в Турции, нашли алкоголь. Об этом URA.RU рассказал один из членов семьи. «У Димы было какое-то содержание алкоголя в крови. Они ведь прилетели в Аланию 16 июня, возможно, отметили первый день отпуска, так большинство туристов делает», — сказал собеседник агентства. При этом он подчеркнул, что Дмитрий алкоголем никогда не злоупотреблял, как и его гражданская жена Олеся. Как уже сообщалось, житель Верхней Салды ранним утром 17 июня выпал с балкона 3 этажа отеля курорта Тюрклер. Он получил тяжелые травмы и сейчас находится в коме в больнице на ИВЛ. Его жена Олеся в момент трагедии спала. Когда ее разбудили и сообщили страшную новость, женщине стало плохо. В тот же день она скончалась в турецкой больнице, предположительно, от инфаркта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...