В крови свердловчанина, впавшего в Турции в кому, нашли алкоголь

24 июня 2025 в 16:56 Размер текста - 17 +

Не исключено, что пара отметила первый день отпуска в Алании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В крови у туриста, впавшего в кому в Турции, нашли алкоголь. Об этом URA.RU рассказал один из членов семьи. «У Димы было какое-то содержание алкоголя в крови. Они ведь прилетели в Аланию 16 июня, возможно, отметили первый день отпуска, так большинство туристов делает», — сказал собеседник агентства. При этом он подчеркнул, что Дмитрий алкоголем никогда не злоупотреблял, как и его гражданская жена Олеся. Как уже сообщалось, житель Верхней Салды ранним утром 17 июня выпал с балкона 3 этажа отеля курорта Тюрклер. Он получил тяжелые травмы и сейчас находится в коме в больнице на ИВЛ. Его жена Олеся в момент трагедии спала. Когда ее разбудили и сообщили страшную новость, женщине стало плохо. В тот же день она скончалась в турецкой больнице, предположительно, от инфаркта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В крови у туриста, впавшего в кому в Турции, нашли алкоголь. Об этом URA.RU рассказал один из членов семьи. «У Димы было какое-то содержание алкоголя в крови. Они ведь прилетели в Аланию 16 июня, возможно, отметили первый день отпуска, так большинство туристов делает», — сказал собеседник агентства. При этом он подчеркнул, что Дмитрий алкоголем никогда не злоупотреблял, как и его гражданская жена Олеся. Как уже сообщалось, житель Верхней Салды ранним утром 17 июня выпал с балкона 3 этажа отеля курорта Тюрклер. Он получил тяжелые травмы и сейчас находится в коме в больнице на ИВЛ. Его жена Олеся в момент трагедии спала. Когда ее разбудили и сообщили страшную новость, женщине стало плохо. В тот же день она скончалась в турецкой больнице, предположительно, от инфаркта.