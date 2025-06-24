Криптоблогерша обворовала клиентов на 2,2 млрд рублей

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Валерии Федякиной, широко известной в криптовалютном сообществе под псевдонимом Битмама, назначив ей семь лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве на 2,2 млрд рублей. Информацию об этом передают журналисты из зала суда.
«Суд назначил Федякиной наказание в виде семи лет [колонии общего режима]», — сказали в суде. Информацию об этом публикует РИА Новости. Как следует из материалов дела, от действий Федякиной пострадали четверо человек. Общий размер причиненного ущерба оценивается в 2,2 миллиарда рублей. Федякина отвергает предъявленные обвинения, настаивая на том, что сама стала жертвой мошеннических действий.
В ходе следствия было выявлено, что Федякина стояла за созданием финансовой пирамиды, принесшей ей многомиллионные доходы. Как отмечается в обвинительном заключении, она осуществляла вывод денежных средств за границу с нарушением валютного законодательства: наличные переводились в криптовалюту и впоследствии отправлялись через криптокошельки в Объединенные Арабские Эмираты. Известно также, что в последние годы Федякина проживала то в России, то в ОАЭ.
Сумму в 2,2 млрд рублей суд постановил взыскать с криптоблогерши в пользу потерпевших. В ходе предыдущих судебных прений государственный обвинитель потребовал назначить Битмаме наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии. Под стражей предпринимательница находилась с сентября 2023 года. В этот период у нее родился ребенок.
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