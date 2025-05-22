Гособвинение запросило десять лет колонии блогерше Битмаме

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Федякина причастна к созданию и управлению финансовой пирамидой
Федякина причастна к созданию и управлению финансовой пирамидой Фото:

Гособвинение потребовало приговорить криптоблогершу Валерию Федякину, более известную как Битмама, к десяти годам лишения свободы. Ранее Федякиной продлили срок содержания под стражей до 29 августа 2025 года.

«Гособвинение попросило суд приговорить Валерию Федякину к десяти годам лишения свободы», — сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала суда. По версии следствия, Федякина причастна к созданию и управлению финансовой пирамидой, на которой она, предположительно, заработала миллионы долларов. Федякина выводила полученные наличные средства за рубеж, переводя их в криптовалюту и далее — через криптокошельки — отправляла в Объединенные Арабские Эмираты.

Сумма ущерба, вменяемого Битмаме, превышает 2,2 миллиарда рублей. Ей предъявлено обвинение по четырем эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Среди потерпевших по делу значатся известные предприниматели: один из основателей Yota, генеральный директор компании «Антарес» Евгений Ройтман, заместитель гендиректора «Русконтрактора» Михаил Вестерфрид и крупный инвестор Гагик Гулакян.

Сама Валерия Федякина не признает свою вину по предъявленным обвинениям. Отмечается, что последние несколько лет она проживала на две страны — Россию и ОАЭ. На момент ареста Федякина находилась в положении и в декабре 2024 года родила девочку в специализированном роддоме. В настоящее время ребенок находится вместе с матерью в следственном изоляторе.

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Гособвинение потребовало приговорить криптоблогершу Валерию Федякину, более известную как Битмама, к десяти годам лишения свободы. Ранее Федякиной продлили срок содержания под стражей до 29 августа 2025 года. «Гособвинение попросило суд приговорить Валерию Федякину к десяти годам лишения свободы», — сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала суда. По версии следствия, Федякина причастна к созданию и управлению финансовой пирамидой, на которой она, предположительно, заработала миллионы долларов. Федякина выводила полученные наличные средства за рубеж, переводя их в криптовалюту и далее — через криптокошельки — отправляла в Объединенные Арабские Эмираты. Сумма ущерба, вменяемого Битмаме, превышает 2,2 миллиарда рублей. Ей предъявлено обвинение по четырем эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Среди потерпевших по делу значатся известные предприниматели: один из основателей Yota, генеральный директор компании «Антарес» Евгений Ройтман, заместитель гендиректора «Русконтрактора» Михаил Вестерфрид и крупный инвестор Гагик Гулакян. Сама Валерия Федякина не признает свою вину по предъявленным обвинениям. Отмечается, что последние несколько лет она проживала на две страны — Россию и ОАЭ. На момент ареста Федякина находилась в положении и в декабре 2024 года родила девочку в специализированном роддоме. В настоящее время ребенок находится вместе с матерью в следственном изоляторе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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