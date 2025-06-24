24 июня 2025

Рыбак за три часа получил рекордный улов на курганском озере Марково. Фото

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Хорошо клевал карась на озере
Хорошо клевал карась на озере Фото:

Удачливый рыбак похвастался рекордным уловом карасей, которых поймал на озере Марково в Кетовском округе Курганской области. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«За три часа наловил кучу карасей на прикормку. Хорошо клевало в камышах на озере Марково», — написал горожанин в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.

Ранее курганский рыбак поймал взрослых щук на обычную удочку в районе старицы Тобола. Он отметил, что рыба хорошо перезимовала и активно клюет. 

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Удачливый рыбак похвастался рекордным уловом карасей, которых поймал на озере Марково в Кетовском округе Курганской области. Об этом мужчина рассказал в соцсети. «За три часа наловил кучу карасей на прикормку. Хорошо клевало в камышах на озере Марково», — написал горожанин в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова. Ранее курганский рыбак поймал взрослых щук на обычную удочку в районе старицы Тобола. Он отметил, что рыба хорошо перезимовала и активно клюет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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