Хорошо клевал карась на озере
Удачливый рыбак похвастался рекордным уловом карасей, которых поймал на озере Марково в Кетовском округе Курганской области. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«За три часа наловил кучу карасей на прикормку. Хорошо клевало в камышах на озере Марково», — написал горожанин в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.
Ранее курганский рыбак поймал взрослых щук на обычную удочку в районе старицы Тобола. Он отметил, что рыба хорошо перезимовала и активно клюет.
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