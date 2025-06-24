24 июня 2025

В Свердловской области простятся с туристкой, умершей в Турции

Туристку, которая умерла на турецком курорте, похоронят 26 июня в Нижней Салде
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Александром Козловым. Екатеринбург, траур, гвоздики, прощание, похороны, траурное мероприятие, гвоздика
Олеся жила с мужем в Верхней Салде, но сама родом из Нижней Салды. Там ее и похоронят Фото:
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Свердловчанин упал с балкона на турецком курорте и впал в кому

В Нижней Салде (Свердловская область) похоронят местную жительницу Олесю М., которая умерла во время отпуска в Турции при трагических обстоятельствах. Об этом URA.RU сообщил один из близких женщины.

Прощание состоится 26 июня в 12 часов на улице Советской, 6. Кроме членов семьи, там ожидаются друзья и коллеги покойной. Для всех них уход из жизни 41-летней женщины стал большим ударом. «Светлая память Олесе, просто не верится, нелепая смерть! Человек поехал отдыхать, и случилось большое горе», — высказалась одна из одноклассниц. Вторая, Елена, сказала корреспонденту, что Олеся была ее школьной подругой и назвала ее замечательной и доброй.

Олеся умерла от инфаркта 17 июня на турецком курорте Алания. Ее сердце остановилось после того, как ей сообщили, что ее муж, 47-летний Дмитрий П., выпал с балкона отеля с третьего этажа и получил тяжелые травмы. Мужчина сейчас находится в коме в турецкой больнице.

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В Нижней Салде (Свердловская область) похоронят местную жительницу Олесю М., которая умерла во время отпуска в Турции при трагических обстоятельствах. Об этом URA.RU сообщил один из близких женщины. Прощание состоится 26 июня в 12 часов на улице Советской, 6. Кроме членов семьи, там ожидаются друзья и коллеги покойной. Для всех них уход из жизни 41-летней женщины стал большим ударом. «Светлая память Олесе, просто не верится, нелепая смерть! Человек поехал отдыхать, и случилось большое горе», — высказалась одна из одноклассниц. Вторая, Елена, сказала корреспонденту, что Олеся была ее школьной подругой и назвала ее замечательной и доброй. Олеся умерла от инфаркта 17 июня на турецком курорте Алания. Ее сердце остановилось после того, как ей сообщили, что ее муж, 47-летний Дмитрий П., выпал с балкона отеля с третьего этажа и получил тяжелые травмы. Мужчина сейчас находится в коме в турецкой больнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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