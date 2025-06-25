В Нижней Салде прощаются с туристкой, которая умерла на курорте в Турции

26 июня 2025 в 12:10 Размер текста - 17 +

Отпуск в Турции обернулся для супругов трагедией Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Свердловчанин упал с балкона на турецком курорте и впал в кому В Нижней Салде (Свердловская область) началось прощание с Олесей Маташовой, которая умерла в Турции от инфаркта, узнав страшную весть о муже. Проститься с ней собрались родные, друзья и коллеги, сообщила URA.RU одна из участниц церемонии. «Многие не могут сдержать слез и примириться с мыслью, что Олеси больше нет. Несчастье, которое обрушилось на эту семью, никого не оставило равнодушным. Люди стараются поддержать маму Олеси: она была ее единственным ребенком, и очень тяжело переживает потерю дочери», — сказала собеседница агентства. Олеся Маташова умерла на курорте Алании 17 июня. Там она отдыхала вместе с гражданским мужем, Дмитрием Помазом. На следующее утро после прилета мужчина, пока жена спала в номере, по неизвестной причине выпал с балкона третьего этажа. Он получил очень тяжелые травмы и сейчас находится в коме в турецкой клинике. Когда служащие отеля разбудили Олесю и сообщили о случившемся, женщине стало плохо, ее увезли в больницу. В тот же день она скончалась, предположительно, от инфаркта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижней Салде (Свердловская область) началось прощание с Олесей Маташовой, которая умерла в Турции от инфаркта, узнав страшную весть о муже. Проститься с ней собрались родные, друзья и коллеги, сообщила URA.RU одна из участниц церемонии. «Многие не могут сдержать слез и примириться с мыслью, что Олеси больше нет. Несчастье, которое обрушилось на эту семью, никого не оставило равнодушным. Люди стараются поддержать маму Олеси: она была ее единственным ребенком, и очень тяжело переживает потерю дочери», — сказала собеседница агентства. Олеся Маташова умерла на курорте Алании 17 июня. Там она отдыхала вместе с гражданским мужем, Дмитрием Помазом. На следующее утро после прилета мужчина, пока жена спала в номере, по неизвестной причине выпал с балкона третьего этажа. Он получил очень тяжелые травмы и сейчас находится в коме в турецкой клинике. Когда служащие отеля разбудили Олесю и сообщили о случившемся, женщине стало плохо, ее увезли в больницу. В тот же день она скончалась, предположительно, от инфаркта.