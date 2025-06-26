Викторию Боню оштрафовали на 50 тысяч за пропаганду наркотиков

Телеведущую Викторию Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду запрещенных веществ. В интервью Сергею Косенко она поделилась тем, как аяуаска (отвар с наркотическим действием) помогла ей закрыть долг в один миллион долларов.
«Правоохранители изучили видео и установили, что телеведущая подробно расписала, где найти запрещенку», — сообщил telegram-канал Mash. На суд Виктория не явилась, ее интересы представлял адвокат Алексей Лунев. В суде адвокат просил учесть, что телеведущая признала свою вину. Интервьюера Сергея Косенко также оштрафовали на 50 тысяч рублей.
С 1839 года 26 июня во всем мире отмечают Международный день борьбы с наркотиками. В этот день у городских стен Гуанчжоу уничтожили более миллиона килограммов опиума, конфискованного у британских торговцев.
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