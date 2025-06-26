Викторию Боню оштрафовали на 50 тысяч за пропаганду наркотиков

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Боню ждет крупный штраф за рассказ о запрещенке
Боню ждет крупный штраф за рассказ о запрещенке Фото:

Телеведущую Викторию Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду запрещенных веществ. В интервью Сергею Косенко она поделилась тем, как аяуаска (отвар с наркотическим действием) помогла ей закрыть долг в один миллион долларов.

«Правоохранители изучили видео и установили, что телеведущая подробно расписала, где найти запрещенку», — сообщил telegram-канал Mash. На суд Виктория не явилась, ее интересы представлял адвокат Алексей Лунев. В суде адвокат просил учесть, что телеведущая признала свою вину. Интервьюера Сергея Косенко также оштрафовали на 50 тысяч рублей.

С 1839 года 26 июня во всем мире отмечают Международный день борьбы с наркотиками. В этот день у городских стен Гуанчжоу уничтожили более миллиона килограммов опиума, конфискованного у британских торговцев.

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Телеведущую Викторию Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду запрещенных веществ. В интервью Сергею Косенко она поделилась тем, как аяуаска (отвар с наркотическим действием) помогла ей закрыть долг в один миллион долларов. «Правоохранители изучили видео и установили, что телеведущая подробно расписала, где найти запрещенку», — сообщил telegram-канал Mash. На суд Виктория не явилась, ее интересы представлял адвокат Алексей Лунев. В суде адвокат просил учесть, что телеведущая признала свою вину. Интервьюера Сергея Косенко также оштрафовали на 50 тысяч рублей. С 1839 года 26 июня во всем мире отмечают Международный день борьбы с наркотиками. В этот день у городских стен Гуанчжоу уничтожили более миллиона килограммов опиума, конфискованного у британских торговцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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