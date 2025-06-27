Украина утратила контроль над двумя из четырех своих месторождений лития. По данным французского издания Le Figaro, месторождения Шевченко и Крутая Балка в ДНР и Запорожской области сейчас контролируются Россией.
«[Взяв — прим. ред.] этот на первый взгляд безобидный поселок (Шевченко в ДНР — прим. ред.) (...) русские прибирают к рукам одно из самых перспективных месторождений лития на Украине», — говорится в материале Le Figaro. При этом ни одно из месторождений лития на территории Украины пока не эксплуатируется.
В материале сказано, что два других месторождения — Полоховское и Добра — остаются под контролем Украины и расположены в Кировоградской области. Кроме лития, на участке Шевченко обнаружены также запасы редких металлов, что придает этой территории дополнительное стратегическое значение.
Ранее главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что попытки удержать поселок Шевченко обернулись для украинской армии колоссальными потерями. По его словам, многие из направленных туда украинских бойцов погибли. Он отметил, что потери ВСУ при попытке удержания этого поселка превысили 500 человек.
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