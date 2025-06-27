В Армении жестко наказали протестующих, заступившихся за архиепископа

В Армении завели дело на протестующих, отбивших у силовиков архиепископа Микаэла
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В отношении протестантов, которые отбили архиепископа церкви у полиции в Армении, возбуждено уголовное дело (архивное фото)
В отношении протестантов, которые отбили архиепископа церкви у полиции в Армении, возбуждено уголовное дело (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
К главе Ширакской епархии Армянской апостольской церкви пришли с обысками

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении группы граждан, которые помешали задержанию архиепископа Микаэла Аджапахяна, главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальной странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Учитывая, что в ходе производства по делу было воспрепятствование законной деятельности правоохранительных органов группой лиц, следовательно, по данному факту возбуждено также уголовное дело по признаку воспрепятствования осуществлению правосудия», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В ведомстве подчеркнули, что вмешательство в работу сотрудников правоохранительных органов может повлечь уголовную ответственность. Согласно уголовному кодексу Армении, подобные действия наказываются в том числе лишением свободы сроком до трех лет. Сам архиепископ Микаэл Аджапахян, по данным армянских СМИ, после инцидента самостоятельно прибыл на допрос в Следственный комитет.

Архиепископ Микаэл Аджапахян был задержан сотрудниками СНБ Армении после обысков в резиденции Ширакской епархии и потасовки между священнослужителями и силовиками. Поводом для уголовного дела стали, по версии следствия, публичные призывы к насильственному свержению власти, которые, как утверждается, прозвучали в интервью архиепископа в феврале 2024 года.

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Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении группы граждан, которые помешали задержанию архиепископа Микаэла Аджапахяна, главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальной странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). «Учитывая, что в ходе производства по делу было воспрепятствование законной деятельности правоохранительных органов группой лиц, следовательно, по данному факту возбуждено также уголовное дело по признаку воспрепятствования осуществлению правосудия», — говорится в сообщении Следственного комитета. В ведомстве подчеркнули, что вмешательство в работу сотрудников правоохранительных органов может повлечь уголовную ответственность. Согласно уголовному кодексу Армении, подобные действия наказываются в том числе лишением свободы сроком до трех лет. Сам архиепископ Микаэл Аджапахян, по данным армянских СМИ, после инцидента самостоятельно прибыл на допрос в Следственный комитет. Архиепископ Микаэл Аджапахян был задержан сотрудниками СНБ Армении после обысков в резиденции Ширакской епархии и потасовки между священнослужителями и силовиками. Поводом для уголовного дела стали, по версии следствия, публичные призывы к насильственному свержению власти, которые, как утверждается, прозвучали в интервью архиепископа в феврале 2024 года.
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