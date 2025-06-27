В Екатеринбурге перевозчиков оставят на брутто-контрактах: важное заявление Паслера про транспорт

Врио свердловского губернатора Денис Паслер подтвердил планы и дальше развивать систему брутто-контрактов, инициированную властями Екатеринбурга. Срок действия прежних, которые заключили с перевозчиками с 1 февраля, истекает летом. Хотя, знает источник URA.RU, была интрига, поддержит ли Паслер инициативу, запущенную до него.
«Город перешел на брутто-контракты и дальше планирует в этой логике развиваться. Это должно, конечно, стимулировать, потому что в них зашиты требования и правила по обновлению состава, по требованиям к виду, цвету, марке автобуса. Вопрос транспорта очень важный, в городе особенно, потому что он активно развивается, требования жителей справедливо возрастают, нужны качественные перевозки», — заявил Паслер.
Сегодня он вместе с сэром Алексеем Орловым осматривал новые автобусы-«гармошки» особо большого класса Volgabus. 15 единиц закупили в рамках большой транспортной реформы, которую запустили в 2024 году. Вместимость каждого автобуса — 184 человека. Внутри системы кондиционирования и обогрева, информационное табло, камеры, устройства для зарядки смартфонов и многое другое. С 1 августа все 15 автобусов выйдут на маршруты №№ 49 и 51.
«Этот вопрос назрел уже достаточно давно. Где-то год назад мы стартанули, первые результаты мы видим, Денис Владимирович поддерживает активно как части обновления транспорта, так и в проведении непосредственно транспортной реформы. Мы видим результаты, самое главное, что прекратился отток кадров. Мы с начала года приняли 54 водителя автобусов — это впервые за последние годы. Люди начали возвращаться, понимая, что у них улучшаются условия труда, повышается заработная плата, приобретается техника», — добавил Орлов.
Работать по брутто-контрактам все автобусные, трамвайные и троллейбусные перевозчики начали с 1 февраля. Они получают фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов идет напрямую в бюджет. На новую систему горадминистрация была намерена потратить восемь миллиардов рублей — беспрецедентно много.
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