27 июня 2025

На СВО пермяк в течение двух суток удерживал огневую точку под натиском ВСУ

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Житель Пермского края в одиночку отбил контратаку украинских боевиков
Житель Пермского края в одиночку отбил контратаку украинских боевиков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Гвардии младший сержант танкового полка «Стальной бастион» Антон (фамилия не указана в целях безопасности) из Прикамья в течение двух суток отражал нападение украинских боевиков на занятой им позиции. По данным краевого военкомата, противник предпринял попытку контратаки на покровском направлении ДНР.

«После артподготовки враг перешел в наступление, активно применяя FPV-дроны и ведя артиллерийский обстрел. Несмотря на тяжелую обстановку, пермяк организовал оборону позиции и отражал натиск боевиков ВСУ в течение двух суток до истощения сил неприятеля», — на данные военкомата ссылается telegram-канал «Сила в братстве — 59».

Ранее URA.RU рассказывало про другого прикамского военнослужащего, который в зоне соприкосновения остановил прорыв украинских солдат и помог эвакуировать раненых товарищей. А бдительность разведчика из Перми вынудила отступить вооруженные формирования ВСУ.

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Гвардии младший сержант танкового полка «Стальной бастион» Антон (фамилия не указана в целях безопасности) из Прикамья в течение двух суток отражал нападение украинских боевиков на занятой им позиции. По данным краевого военкомата, противник предпринял попытку контратаки на покровском направлении ДНР. «После артподготовки враг перешел в наступление, активно применяя FPV-дроны и ведя артиллерийский обстрел. Несмотря на тяжелую обстановку, пермяк организовал оборону позиции и отражал натиск боевиков ВСУ в течение двух суток до истощения сил неприятеля», — на данные военкомата ссылается telegram-канал «Сила в братстве — 59». Ранее URA.RU рассказывало про другого прикамского военнослужащего, который в зоне соприкосновения остановил прорыв украинских солдат и помог эвакуировать раненых товарищей. А бдительность разведчика из Перми вынудила отступить вооруженные формирования ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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