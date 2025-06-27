На СВО пермяк в течение двух суток удерживал огневую точку под натиском ВСУ

Гвардии младший сержант танкового полка «Стальной бастион» Антон (фамилия не указана в целях безопасности) из Прикамья в течение двух суток отражал нападение украинских боевиков на занятой им позиции. По данным краевого военкомата, противник предпринял попытку контратаки на покровском направлении ДНР.
«После артподготовки враг перешел в наступление, активно применяя FPV-дроны и ведя артиллерийский обстрел. Несмотря на тяжелую обстановку, пермяк организовал оборону позиции и отражал натиск боевиков ВСУ в течение двух суток до истощения сил неприятеля», — на данные военкомата ссылается telegram-канал «Сила в братстве — 59».
Ранее URA.RU рассказывало про другого прикамского военнослужащего, который в зоне соприкосновения остановил прорыв украинских солдат и помог эвакуировать раненых товарищей. А бдительность разведчика из Перми вынудила отступить вооруженные формирования ВСУ.
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