Пашинян пообещал никого не оскорблять целую неделю

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Пашинян заявил, что с 1 по 5 июля не будет использовать оскорбления в своей речи
Пашинян заявил, что с 1 по 5 июля не будет использовать оскорбления в своей речи Фото:
новость из сюжета
К главе Ширакской епархии Армянской апостольской церкви пришли с обысками

Армянский премьер Никол Пашинян выступил с инициативой ввести временное ограничение на использование оскорблений в речи во время общественных дискуссий с 1 по 5 июля. Он готов подать личный пример.

«Я предлагаю 1 июля в качестве даты начала консенсуса, и с этого момента и до 5 июля я налагаю вето на использование мной „апокрифической“ терминологии и языка», — заявил Пашинян. Информация размещена на его аккаунте в соцсети Facebook* (продукт Meta, компания запрещена в России как экстремистская). 

В последнее время премьер-министр Никол Пашинян усилил критику в адрес Армянской апостольской церкви (ААЦ). Так, в конце мая он опубликовал в соцсетях оскорбительные посты с использованием нецензурной лексики в адрес духовенства. Вскоре Никол Пашинян выступил с инициативой изменить процедуру избрания католикоса всех армян, предложив закрепить за государством решающую роль в этом процессе.

Кроме того, недавно премьер-министр Армении заявил о наличии у оппозиции плана по организации госпереворота, передает 360.ru. На фоне этого в резиденции главы Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна прошли обыски. Глава медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян возмутилась этому и призвала граждан страны не оставаться безучастными к подобному, пишет Общественная Служба Новостей.

При этом сегодня суд Еревана арестовал архиепископа на два месяца. Он обвиняется в посягательстве на территориальную целостность, отказе от суверенитета и организации насильственного свержения конституционного строя. Сам Аджапахян отверг подобные заявления, назвав их сфабрикованными.

*Facebook — продукт Meta, компания запрещена в России как экстремистская

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Армянский премьер Никол Пашинян выступил с инициативой ввести временное ограничение на использование оскорблений в речи во время общественных дискуссий с 1 по 5 июля. Он готов подать личный пример. «Я предлагаю 1 июля в качестве даты начала консенсуса, и с этого момента и до 5 июля я налагаю вето на использование мной „апокрифической“ терминологии и языка», — заявил Пашинян. Информация размещена на его аккаунте в соцсети Facebook* (продукт Meta, компания запрещена в России как экстремистская).  В последнее время премьер-министр Никол Пашинян усилил критику в адрес Армянской апостольской церкви (ААЦ). Так, в конце мая он опубликовал в соцсетях оскорбительные посты с использованием нецензурной лексики в адрес духовенства. Вскоре Никол Пашинян выступил с инициативой изменить процедуру избрания католикоса всех армян, предложив закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Кроме того, недавно премьер-министр Армении заявил о наличии у оппозиции плана по организации госпереворота, передает 360.ru. На фоне этого в резиденции главы Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна прошли обыски. Глава медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян возмутилась этому и призвала граждан страны не оставаться безучастными к подобному, пишет Общественная Служба Новостей. При этом сегодня суд Еревана арестовал архиепископа на два месяца. Он обвиняется в посягательстве на территориальную целостность, отказе от суверенитета и организации насильственного свержения конституционного строя. Сам Аджапахян отверг подобные заявления, назвав их сфабрикованными. *Facebook — продукт Meta, компания запрещена в России как экстремистская
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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