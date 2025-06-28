Пашинян пообещал никого не оскорблять целую неделю

Армянский премьер Никол Пашинян выступил с инициативой ввести временное ограничение на использование оскорблений в речи во время общественных дискуссий с 1 по 5 июля. Он готов подать личный пример.
«Я предлагаю 1 июля в качестве даты начала консенсуса, и с этого момента и до 5 июля я налагаю вето на использование мной „апокрифической“ терминологии и языка», — заявил Пашинян. Информация размещена на его аккаунте в соцсети Facebook* (продукт Meta, компания запрещена в России как экстремистская).
В последнее время премьер-министр Никол Пашинян усилил критику в адрес Армянской апостольской церкви (ААЦ). Так, в конце мая он опубликовал в соцсетях оскорбительные посты с использованием нецензурной лексики в адрес духовенства. Вскоре Никол Пашинян выступил с инициативой изменить процедуру избрания католикоса всех армян, предложив закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Кроме того, недавно премьер-министр Армении заявил о наличии у оппозиции плана по организации госпереворота, передает 360.ru. На фоне этого в резиденции главы Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна прошли обыски. Глава медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян возмутилась этому и призвала граждан страны не оставаться безучастными к подобному, пишет Общественная Служба Новостей.
При этом сегодня суд Еревана арестовал архиепископа на два месяца. Он обвиняется в посягательстве на территориальную целостность, отказе от суверенитета и организации насильственного свержения конституционного строя. Сам Аджапахян отверг подобные заявления, назвав их сфабрикованными.
*Facebook — продукт Meta, компания запрещена в России как экстремистская
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