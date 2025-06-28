Паспорта в руки и песни под дождем: как прошел челябинский «МОЛФЕСТ», посвященный Дню молодежи

В Челябинске в субботу, 28 июня, состоялся фестиваль «МОЛФЕСТ», посвященный Дню молодежи. В центре города для участников работали четыре тематических площадки (зоны «Знай» «Люби», «Гордись» и «Приумножай»). С участниками мероприятия общались пранкеры Вован и Лексус, блогер Артемий Лебедев и олимпийский чемпион Артур Далалоян. А под конец дня самые стойкие танцевали под дождем, слушая выступление группы Cream Soda. Подробнее — в материале URA.RU.
Какую программу приготовили участникам
Гостей фестиваля «МОЛФЕСТ» ждали мастер-классы, интеллектуальные баттлы, лектории, конкурсы и презентации от партнеров мероприятия. Особое внимание уделили поддержке молодых предпринимателей: двадцать участников продемонстрировали свою продукцию. Прошла встреча с олимпийским чемпионом, гимнастом Артуром Далалояном. Перед молодежью выступили пранкеры Вован и Лексус, которые рассказали о цифровой безопасности и информационной гигиене в эпоху фейков.
В рамках фестиваля на центральной сцене прошел Летний кубок КВН с участием десяти сильнейших команд региона. Главными гостями стали коллективы «Атомная сборная» и «Евразия». Прошел чемпионат по брейкингу и хип-хопу, фестиваль граффити, соревнования по трикингу и воркауту.
Вечер завершился концертом «Энергия будущего», который стартовал в 20 часов. Выступила группа Cream Soda и прошел показ коллекции бренда «Друг с Южного Урала».
трансляцию фестиваля. Ее могли увидеть все желающие.
Губернатор вручил паспорта и президентские награды
На церемонии открытия фестиваля «МОЛФЕСТ» глава региона Алексей Текслер отметил вклад молодежи в развитие области и страны, а также вручил паспорта 11 школьникам — активистам, волонтерам и победителям творческих и образовательных конкурсов. Также губернатор наградил участников Всемирного фестиваля молодежи, который проходил в Сочи в 2024 году. За вклад в подготовку и проведение фестиваля в Краснодарском крае участники мероприятия получили памятные медали и грамоты президента России.
Лебедев захотел сделать Челябинск культурной столицей страны
В ходе выступления на фестивале «МОЛФЕСТ» российский дизайнер Артемий Лебедев поддержал инициативу сделать Челябинск культурной столицей России. Перспективу присвоения города этого статуса выразил фразой «будем за это топить»
Лебедев также обратился к жителям региона, призвав чаще посещать музеи. По его мнению, это способствует развитию визуального восприятия и культурного уровня. Кроме того, дизайнер сообщил о своей заинтересованности в участии в проектировании схемы челябинского метротрама.
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