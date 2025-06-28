28 июня 2025
27 июня 2025

Паспорта в руки и песни под дождем: как прошел челябинский «МОЛФЕСТ», посвященный Дню молодежи

В Челябинске на площади Революции состоялся фестиваль «МОЛФЕСТ-2025»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятие посетили более пяти тысяч человек
Мероприятие посетили более пяти тысяч человек Фото:

В Челябинске в субботу, 28 июня, состоялся фестиваль «МОЛФЕСТ», посвященный Дню молодежи. В центре города для участников работали четыре тематических площадки (зоны «Знай» «Люби», «Гордись» и «Приумножай»). С участниками мероприятия общались пранкеры Вован и Лексус, блогер Артемий Лебедев и олимпийский чемпион Артур Далалоян. А под конец дня самые стойкие танцевали под дождем, слушая выступление группы Cream Soda. Подробнее — в материале URA.RU.

Какую программу приготовили участникам

Гостей фестиваля «МОЛФЕСТ» ждали мастер-классы, интеллектуальные баттлы, лектории, конкурсы и презентации от партнеров мероприятия. Особое внимание уделили поддержке молодых предпринимателей: двадцать участников продемонстрировали свою продукцию. Прошла встреча с олимпийским чемпионом, гимнастом Артуром Далалояном. Перед молодежью выступили пранкеры Вован и Лексус, которые рассказали о цифровой безопасности и информационной гигиене в эпоху фейков.

Главная сцена мероприятия развернулась на площади Революции
Главная сцена мероприятия развернулась на площади Революции
Фото:

В рамках фестиваля на центральной сцене прошел Летний кубок КВН с участием десяти сильнейших команд региона. Главными гостями стали коллективы «Атомная сборная» и «Евразия». Прошел чемпионат по брейкингу и хип-хопу, фестиваль граффити, соревнования по трикингу и воркауту.

Вечер завершился концертом «Энергия будущего», который стартовал в 20 часов. Выступила группа Cream Soda и прошел показ коллекции бренда «Друг с Южного Урала».

Министерство молодежи Челябинской области организовало трансляцию фестиваля. Ее могли увидеть все желающие.

Губернатор вручил паспорта и президентские награды

На церемонии открытия фестиваля «МОЛФЕСТ» глава региона Алексей Текслер отметил вклад молодежи в развитие области и страны, а также вручил паспорта 11 школьникам — активистам, волонтерам и победителям творческих и образовательных конкурсов. Также губернатор наградил участников Всемирного фестиваля молодежи, который проходил в Сочи в 2024 году. За вклад в подготовку и проведение фестиваля в Краснодарском крае участники мероприятия получили памятные медали и грамоты президента России.

Лебедев захотел сделать Челябинск культурной столицей страны

В ходе выступления на фестивале «МОЛФЕСТ» российский дизайнер Артемий Лебедев поддержал инициативу сделать Челябинск культурной столицей России. Перспективу присвоения города этого статуса выразил фразой «будем за это топить»

Лебедев поддержал челябинские проекты
Лебедев поддержал челябинские проекты
Фото:

Лебедев также обратился к жителям региона, призвав чаще посещать музеи. По его мнению, это способствует развитию визуального восприятия и культурного уровня. Кроме того, дизайнер сообщил о своей заинтересованности в участии в проектировании схемы челябинского метротрама.

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В Челябинске в субботу, 28 июня, состоялся фестиваль «МОЛФЕСТ», посвященный Дню молодежи. В центре города для участников работали четыре тематических площадки (зоны «Знай» «Люби», «Гордись» и «Приумножай»). С участниками мероприятия общались пранкеры Вован и Лексус, блогер Артемий Лебедев и олимпийский чемпион Артур Далалоян. А под конец дня самые стойкие танцевали под дождем, слушая выступление группы Cream Soda. Подробнее — в материале URA.RU. Какую программу приготовили участникам Гостей фестиваля «МОЛФЕСТ» ждали мастер-классы, интеллектуальные баттлы, лектории, конкурсы и презентации от партнеров мероприятия. Особое внимание уделили поддержке молодых предпринимателей: двадцать участников продемонстрировали свою продукцию. Прошла встреча с олимпийским чемпионом, гимнастом Артуром Далалояном. Перед молодежью выступили пранкеры Вован и Лексус, которые рассказали о цифровой безопасности и информационной гигиене в эпоху фейков. В рамках фестиваля на центральной сцене прошел Летний кубок КВН с участием десяти сильнейших команд региона. Главными гостями стали коллективы «Атомная сборная» и «Евразия». Прошел чемпионат по брейкингу и хип-хопу, фестиваль граффити, соревнования по трикингу и воркауту. Вечер завершился концертом «Энергия будущего», который стартовал в 20 часов. Выступила группа Cream Soda и прошел показ коллекции бренда «Друг с Южного Урала». Министерство молодежи Челябинской области организовало  трансляцию фестиваля. Ее могли увидеть все желающие. Губернатор вручил паспорта и президентские награды На церемонии открытия фестиваля «МОЛФЕСТ» глава региона Алексей Текслер отметил вклад молодежи в развитие области и страны, а также вручил паспорта 11 школьникам — активистам, волонтерам и победителям творческих и образовательных конкурсов. Также губернатор наградил участников Всемирного фестиваля молодежи, который проходил в Сочи в 2024 году. За вклад в подготовку и проведение фестиваля в Краснодарском крае участники мероприятия получили памятные медали и грамоты президента России. Лебедев захотел сделать Челябинск культурной столицей страны В ходе выступления на фестивале «МОЛФЕСТ» российский дизайнер Артемий Лебедев поддержал инициативу сделать Челябинск культурной столицей России. Перспективу присвоения города этого статуса выразил фразой «будем за это топить» Лебедев также обратился к жителям региона, призвав чаще посещать музеи. По его мнению, это способствует развитию визуального восприятия и культурного уровня. Кроме того, дизайнер сообщил о своей заинтересованности в участии в проектировании схемы челябинского метротрама.
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