Брнабич: протестующие в Белграде призвали уничтожить Сербию

Глава парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что участники массовых протестов в Белграде 28 июня призвали к уничтожению страны и гражданской войне. Об этом она сообщила в своих соцсетях.
«Протестующие свою акцию на Видовдан завершили не словами „да здравствует Сербия“. Они закончили ужасным призывом к уничтожению Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Запомни это, Сербия», — написала Брнабич в соцсети X (бывший Twitter).
В ходе акции студенты и сторонники оппозиции перекрыли одну из центральных площадей Белграда и попытались прорвать кордон полиции возле здания администрации президента. Протестующие бросали петарды и различные предметы в сторону сил правопорядка. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки для разгона толпы, после чего выставила дополнительные кордоны, а участники митинга начали расходиться.
Массовые протесты в Белграде проходят на фоне требований оппозиции и студентов о проведении досрочных парламентских выборов. 28 июня на митинг, по данным МВД Сербии, собрались около 36 тысяч человек, которые перекрыли центральные улицы и пытались прорвать полицейские кордоны у администрации президента. Организаторы призывали к сдержанности, однако в ходе акции звучали агрессивные лозунги в адрес властей.
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