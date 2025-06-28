28 июня 2025

Брнабич: протестующие в Белграде призвали уничтожить Сербию

© Служба новостей «URA.RU»
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Толпа студентов и оппозиционеров перекрыли движение нескольких улиц
Толпа студентов и оппозиционеров перекрыли движение нескольких улиц Фото:

Глава парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что участники массовых протестов в Белграде 28 июня призвали к уничтожению страны и гражданской войне. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

«Протестующие свою акцию на Видовдан завершили не словами „да здравствует Сербия“. Они закончили ужасным призывом к уничтожению Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Запомни это, Сербия», — написала Брнабич в соцсети X (бывший Twitter).

В ходе акции студенты и сторонники оппозиции перекрыли одну из центральных площадей Белграда и попытались прорвать кордон полиции возле здания администрации президента. Протестующие бросали петарды и различные предметы в сторону сил правопорядка. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки для разгона толпы, после чего выставила дополнительные кордоны, а участники митинга начали расходиться.

Массовые протесты в Белграде проходят на фоне требований оппозиции и студентов о проведении досрочных парламентских выборов. 28 июня на митинг, по данным МВД Сербии, собрались около 36 тысяч человек, которые перекрыли центральные улицы и пытались прорвать полицейские кордоны у администрации президента. Организаторы призывали к сдержанности, однако в ходе акции звучали агрессивные лозунги в адрес властей.

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Глава парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что участники массовых протестов в Белграде 28 июня призвали к уничтожению страны и гражданской войне. Об этом она сообщила в своих соцсетях. «Протестующие свою акцию на Видовдан завершили не словами „да здравствует Сербия“. Они закончили ужасным призывом к уничтожению Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Запомни это, Сербия», — написала Брнабич в соцсети X (бывший Twitter). В ходе акции студенты и сторонники оппозиции перекрыли одну из центральных площадей Белграда и попытались прорвать кордон полиции возле здания администрации президента. Протестующие бросали петарды и различные предметы в сторону сил правопорядка. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки для разгона толпы, после чего выставила дополнительные кордоны, а участники митинга начали расходиться. Массовые протесты в Белграде проходят на фоне требований оппозиции и студентов о проведении досрочных парламентских выборов. 28 июня на митинг, по данным МВД Сербии, собрались около 36 тысяч человек, которые перекрыли центральные улицы и пытались прорвать полицейские кордоны у администрации президента. Организаторы призывали к сдержанности, однако в ходе акции звучали агрессивные лозунги в адрес властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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