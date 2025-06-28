Пермский убыточный стратегический завод даст заем неизвестному получателю

Соликамский магниевый завод (СМЗ) Пермского края уведомил о предоставлении заемных средств в размере 470 млн рублей. При этом получатель денег не раскрывается.
«ОАО „Соликамский магниевый завод“ проведет сделку с заинтересованностью. Общество выдаст заем на сумму 470 млн рублей. В качестве процентов компания намеревается получить 468,8 млн рублей», — на сообщение руководства СМЗ ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Кто является заемщиком — держится в секрете. Условия соглашения предварительно были одобрены советом директоров завода.
ОАО — одно из старейших магниевых производств в мире и ключевой российский производитель редкоземельных металлов. В 2022 году суд по иску Генпрокуратуры РФ изъял 89% акций предприятия в пользу государства, после чего управление перешло к структурам госкорпорации «Росатом».
Прошлый год компания закончила с убытком на сумму более 1 млрд рублей. Из долгов не удалось выбраться и в первом квартале 2025-го.
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