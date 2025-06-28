28 июня 2025

Пермский убыточный стратегический завод даст заем неизвестному получателю

© Служба новостей «URA.RU»
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Сделку одобрил совет директоров СМЗ
Сделку одобрил совет директоров СМЗ Фото:

Соликамский магниевый завод (СМЗ) Пермского края уведомил о предоставлении заемных средств в размере 470 млн рублей. При этом получатель денег не раскрывается.

«ОАО „Соликамский магниевый завод“ проведет сделку с заинтересованностью. Общество выдаст заем на сумму 470 млн рублей. В качестве процентов компания намеревается получить 468,8 млн рублей», — на сообщение руководства СМЗ ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Кто является заемщиком — держится в секрете. Условия соглашения предварительно были одобрены советом директоров завода.

ОАО — одно из старейших магниевых производств в мире и ключевой российский производитель редкоземельных металлов. В 2022 году суд по иску Генпрокуратуры РФ изъял 89% акций предприятия в пользу государства, после чего управление перешло к структурам госкорпорации «Росатом».

Прошлый год компания закончила с убытком на сумму более 1 млрд рублей. Из долгов не удалось выбраться и в первом квартале 2025-го.

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Соликамский магниевый завод (СМЗ) Пермского края уведомил о предоставлении заемных средств в размере 470 млн рублей. При этом получатель денег не раскрывается. «ОАО „Соликамский магниевый завод“ проведет сделку с заинтересованностью. Общество выдаст заем на сумму 470 млн рублей. В качестве процентов компания намеревается получить 468,8 млн рублей», — на сообщение руководства СМЗ ссылается «Коммерсант-Прикамье». Кто является заемщиком — держится в секрете. Условия соглашения предварительно были одобрены советом директоров завода. ОАО — одно из старейших магниевых производств в мире и ключевой российский производитель редкоземельных металлов. В 2022 году суд по иску Генпрокуратуры РФ изъял 89% акций предприятия в пользу государства, после чего управление перешло к структурам госкорпорации «Росатом». Прошлый год компания закончила с убытком на сумму более 1 млрд рублей. Из долгов не удалось выбраться и в первом квартале 2025-го.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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