«Группа очень богатых людей»: Трамп нашел покупателей для TikTok

Через две недели будут объявлены покупатели американского бизнеса социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. Президент США Дональд Трамп заявил, что это будет «группа очень богатых людей».
«Я скажу вам через две недели. Речь идет о группе очень богатых людей», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Такой ответ она дал на вопрос о покупателях TikTok, но отказался раскрывать их имена.
Ранее, в апреле 2025 года, администрация Трампа договорилась с TikTok о создании новой компании, контролируемой американскими инвесторами, чтобы продолжить работу платформы в США. Однако ByteDance приостановила сделку из-за введения Трампом высоких тарифов на импорт, требуя урегулирования торговых вопросов. В 2024 году Конгресс США принял закон, обязывающий ByteDance продать TikTok или прекратить его деятельность в стране до 19 января 2025 года, ссылаясь на угрозы национальной безопасности. МИД КНР в ответ призвал США обеспечить справедливую деловую среду для китайских компаний
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