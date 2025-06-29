Владимира Зеленского попросили не выпрашивать помощь на саммите НАТО в Гааге. Об этом пишут Strategic Culture.
«Владимира Зеленского пригласили присутствовать, но ему сказали убрать свою кружку для подаяний», — написано в материале. В публикации отметили, что президент Украины надел черный костюм вместо одежды в стиле милитари — это стало еще одним подтверждением того, что в качестве приоритета НАТО выбрало политику угождения Трампу.
Саммит НАТО проходил 24 — 25 июня в Гааге. Там же президент США заявил, что украинский кризис «совершенно вышел из-под контроля».
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