SC: Зеленского поставили на место на саммите НАТО

Зеленского попросили не выпрашивать помощь на саммите НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В качестве приоритета НАТО выбрало политику угождения Трампу, заявили Strategic Culture
В качестве приоритета НАТО выбрало политику угождения Трампу, заявили Strategic Culture Фото:

Владимира Зеленского попросили не выпрашивать помощь на саммите НАТО в Гааге. Об этом пишут Strategic Culture.

«Владимира Зеленского пригласили присутствовать, но ему сказали убрать свою кружку для подаяний», — написано в материале. В публикации отметили, что президент Украины надел черный костюм вместо одежды в стиле милитари — это стало еще одним подтверждением того, что в качестве приоритета НАТО выбрало политику угождения Трампу.

Саммит НАТО проходил 24 — 25 июня в Гааге. Там же президент США заявил, что украинский кризис «совершенно вышел из-под контроля».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владимира Зеленского попросили не выпрашивать помощь на саммите НАТО в Гааге. Об этом пишут Strategic Culture. «Владимира Зеленского пригласили присутствовать, но ему сказали убрать свою кружку для подаяний», — написано в материале. В публикации отметили, что президент Украины надел черный костюм вместо одежды в стиле милитари — это стало еще одним подтверждением того, что в качестве приоритета НАТО выбрало политику угождения Трампу. Саммит НАТО проходил 24 — 25 июня в Гааге. Там же президент США заявил, что украинский кризис «совершенно вышел из-под контроля».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...