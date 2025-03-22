Общество В Москве разбираются в конфликте с избиением сына участника СВО в свердловской школе Глава СК поручил представить детали дела о травле сына участника СВО в Невьянске 23 марта 2025 в 01:15 Размер текста - 17 + Бастрыкин потребовал материалы уголовного дела по ситуации в школе Невьянска Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить детали расследования уголовного дела по факту травли в школе Невьянска Свердловской области подростка, сына участника спецоперации. Должностных лиц учреждения обвиняют в халатности, из-за которой пострадал мальчик. Об этом сообщается в telegram-канале СК РФ. «Руководство образовательного учреждения, где обучается подросток, зная об этой ситуации, не предприняло необходимых мер для ее разрешения. Председатель СК России поручил руководителю управлению по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в пресс-релизе. Как сообщало URA.RU ранее, мама третьеклассника с особенностями развития, сына участника СВО заявила о групповых нападениях сверстников. Ситуация произошла в школе №6 Невьянска. После общественного резонанса в учебном учреждении началась прокурорская проверка. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить детали расследования уголовного дела по факту травли в школе Невьянска Свердловской области подростка, сына участника спецоперации. Должностных лиц учреждения обвиняют в халатности, из-за которой пострадал мальчик. Об этом сообщается в telegram-канале СК РФ. «Руководство образовательного учреждения, где обучается подросток, зная об этой ситуации, не предприняло необходимых мер для ее разрешения. Председатель СК России поручил руководителю управлению по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в пресс-релизе. Как сообщало URA.RU ранее, мама третьеклассника с особенностями развития, сына участника СВО заявила о групповых нападениях сверстников. Ситуация произошла в школе №6 Невьянска. После общественного резонанса в учебном учреждении началась прокурорская проверка. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям