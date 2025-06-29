В Турции засекретили отель, где свердловчанин впал в кому, а его жена умерла

30 июня 2025 в 12:27 Размер текста - 17 +

Название отеля держится в большой тайне, чтобы сохранить хорошую репутацию (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Свердловчанин упал с балкона на турецком курорте и впал в кому Название отеля в Турции, где случилось несчастье с супругами из Свердловской области, держится в строжайшем секрете. Об этом URA.RU сказали два источника, связанные с турецкой туриндрустрией. «Информация о названии отеля держится в строжайшей тайне, чтобы не создавать большую огласку», — объяснил один из собеседников. «Информация об этом отеле засекречена. То, что случилось, не обсуждается даже внутри местного туристического сообщества. Вероятно, чтобы не было утечки, и чтобы не создавать отелю плохой репутации», — предположил второй. Ранее сообщалось, что отель, где один из туристов впал в кому, а другая туристка умерла, имеет якобы нехорошую репутацию. По непроверенным данным, там уже случались несчастные случаи с путешественниками. При этом название отеля и какие именно это были случаи, не уточнялось. Трагедия на курорте Алании случилась 17 июня. По непонятным причинам житель Нижней Салды Дмитрий Помаз, пока жена спала в номере, выпал с балкона третьего этажа. Он получил серьезные травмы и сейчас находится в коме. Его супруга Олеся Маташова, узнав о беде, почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу. В тот же день она умерла от инфаркта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Название отеля в Турции, где случилось несчастье с супругами из Свердловской области, держится в строжайшем секрете. Об этом URA.RU сказали два источника, связанные с турецкой туриндрустрией. «Информация о названии отеля держится в строжайшей тайне, чтобы не создавать большую огласку», — объяснил один из собеседников. «Информация об этом отеле засекречена. То, что случилось, не обсуждается даже внутри местного туристического сообщества. Вероятно, чтобы не было утечки, и чтобы не создавать отелю плохой репутации», — предположил второй. Ранее сообщалось, что отель, где один из туристов впал в кому, а другая туристка умерла, имеет якобы нехорошую репутацию. По непроверенным данным, там уже случались несчастные случаи с путешественниками. При этом название отеля и какие именно это были случаи, не уточнялось. Трагедия на курорте Алании случилась 17 июня. По непонятным причинам житель Нижней Салды Дмитрий Помаз, пока жена спала в номере, выпал с балкона третьего этажа. Он получил серьезные травмы и сейчас находится в коме. Его супруга Олеся Маташова, узнав о беде, почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу. В тот же день она умерла от инфаркта.