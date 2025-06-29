29 июня 2025

В Турции засекретили отель, где свердловчанин впал в кому, а его жена умерла

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Турция, туризм в Турунч и Мармарис. Турция, отель, пальмы, турция, путешествия, пляж, отдых, отпуск, юг, туризм, бассейн
Название отеля держится в большой тайне, чтобы сохранить хорошую репутацию (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Свердловчанин упал с балкона на турецком курорте и впал в кому

Название отеля в Турции, где случилось несчастье с супругами из Свердловской области, держится в строжайшем секрете. Об этом URA.RU сказали два источника, связанные с турецкой туриндрустрией.

«Информация о названии отеля держится в строжайшей тайне, чтобы не создавать большую огласку», — объяснил один из собеседников. «Информация об этом отеле засекречена. То, что случилось, не обсуждается даже внутри местного туристического сообщества. Вероятно, чтобы не было утечки, и чтобы не создавать отелю плохой репутации», — предположил второй.

Ранее сообщалось, что отель, где один из туристов впал в кому, а другая туристка умерла, имеет якобы нехорошую репутацию. По непроверенным данным, там уже случались несчастные случаи с путешественниками. При этом название отеля и какие именно это были случаи, не уточнялось.

Трагедия на курорте Алании случилась 17 июня. По непонятным причинам житель Нижней Салды Дмитрий Помаз, пока жена спала в номере, выпал с балкона третьего этажа. Он получил серьезные травмы и сейчас находится в коме. Его супруга Олеся Маташова, узнав о беде, почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу. В тот же день она умерла от инфаркта.

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Название отеля в Турции, где случилось несчастье с супругами из Свердловской области, держится в строжайшем секрете. Об этом URA.RU сказали два источника, связанные с турецкой туриндрустрией. «Информация о названии отеля держится в строжайшей тайне, чтобы не создавать большую огласку», — объяснил один из собеседников. «Информация об этом отеле засекречена. То, что случилось, не обсуждается даже внутри местного туристического сообщества. Вероятно, чтобы не было утечки, и чтобы не создавать отелю плохой репутации», — предположил второй. Ранее сообщалось, что отель, где один из туристов впал в кому, а другая туристка умерла, имеет якобы нехорошую репутацию. По непроверенным данным, там уже случались несчастные случаи с путешественниками. При этом название отеля и какие именно это были случаи, не уточнялось. Трагедия на курорте Алании случилась 17 июня. По непонятным причинам житель Нижней Салды Дмитрий Помаз, пока жена спала в номере, выпал с балкона третьего этажа. Он получил серьезные травмы и сейчас находится в коме. Его супруга Олеся Маташова, узнав о беде, почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу. В тот же день она умерла от инфаркта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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