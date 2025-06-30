Пушилин сообщил о продвижении войск в Часовом Яре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Денис Пушилин отметил успехи ВС РФ в боях за Часов Яр
Денис Пушилин отметил успехи ВС РФ в боях за Часов Яр Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные продвинулись в районе Часового Яра, где продолжительное время идут бои между ВСУ и бойцами РФ. Также есть успехи в районе населенного пункта Ступочки (ДНР). Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Пусть незначительное, но все же продвижение наших подразделений в самом Часовом Яре, а также в районе Ступочек», — подчеркнул Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Интенсивные бои за данные территории проходят уже на протяжении нескольких месяцев. 

В последние недели российские войска усилили наступление на территории ДНР, установив контроль над селами Перебудова и Запорожье, а также начав бои за населенный пункт Удачное. Также неоднократно сообщалось об успехах ВС РФ в районе Часового Яра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные продвинулись в районе Часового Яра, где продолжительное время идут бои между ВСУ и бойцами РФ. Также есть успехи в районе населенного пункта Ступочки (ДНР). Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Пусть незначительное, но все же продвижение наших подразделений в самом Часовом Яре, а также в районе Ступочек», — подчеркнул Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Интенсивные бои за данные территории проходят уже на протяжении нескольких месяцев.  В последние недели российские войска усилили наступление на территории ДНР, установив контроль над селами Перебудова и Запорожье, а также начав бои за населенный пункт Удачное. Также неоднократно сообщалось об успехах ВС РФ в районе Часового Яра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...