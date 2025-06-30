В Москве прогремел взрыв: что известно на данный момент

В Москве ликвидировали последствия взрыва на улице Плеханова
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Пожар в отеле «Перово Плаза» удалось ликвидировать
Пожар в отеле «Перово Плаза» удалось ликвидировать Фото:

Восток Москвы потряс громкий взрыв днем 30 июня. Возгорание произошло на улице Плеханова в районе Перово: огонь охватил здание отеля, к месту стянулись экстренные службы. URA.RU собрало все, что известно о происшествии на эту минуту.

Что произошло на улице Плеханова

Днем 30 июня в районе Перово в Москве произошел взрыв, который услышали местные жители. Очевидцы сообщали о двух громких хлопках и сильном задымлении, после чего огонь перекинулся на фасад здания гостиницы «Перово Плаза» с первого по третий этаж. Изначально в соцсетях появилась версия, что взорвался автомобиль, однако позже эта информация не подтвердилась.

Причина взрыва: данные МЧС и очевидцев

По официальным данным, причиной происшествия стал взрыв дизельного котла отопления, установленного в металлическом контейнере рядом с гостиницей и хостелом на улице Плеханова, 17. После этого началось открытое горение, огонь перекинулся на фасад здания, задымление распространилось на несколько этажей. На место прибыли 12 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Как справились с пожаром

Спасатели быстро локализовали возгорание, полностью потушив возгорание. «Пожар ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало», — сообщили МЧС Москвы.

Есть ли пострадавшие

На месте происшествия дежурили машины скорой помощи, но, по данным экстренных служб, пострадавших в результате взрыва и пожара нет. Жителям и гостям отеля эвакуация не потребовалась, угрозы дальнейшего распространения огня нет.

Ситуация на текущий момент

К 13:20 мск пожар был полностью потушен, территорию проверяют спасатели для исключения повторного возгорания. Рядом с местом происшествия продолжает работать оперативная группа, устанавливаются точные причины взрыва. URA.RU следит за развитием событий.

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Восток Москвы потряс громкий взрыв днем 30 июня. Возгорание произошло на улице Плеханова в районе Перово: огонь охватил здание отеля, к месту стянулись экстренные службы. URA.RU собрало все, что известно о происшествии на эту минуту. Что произошло на улице Плеханова Днем 30 июня в районе Перово в Москве произошел взрыв, который услышали местные жители. Очевидцы сообщали о двух громких хлопках и сильном задымлении, после чего огонь перекинулся на фасад здания гостиницы «Перово Плаза» с первого по третий этаж. Изначально в соцсетях появилась версия, что взорвался автомобиль, однако позже эта информация не подтвердилась. Причина взрыва: данные МЧС и очевидцев По официальным данным, причиной происшествия стал взрыв дизельного котла отопления, установленного в металлическом контейнере рядом с гостиницей и хостелом на улице Плеханова, 17. После этого началось открытое горение, огонь перекинулся на фасад здания, задымление распространилось на несколько этажей. На место прибыли 12 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Как справились с пожаром Спасатели быстро локализовали возгорание, полностью потушив возгорание. «Пожар ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало», — сообщили МЧС Москвы. Есть ли пострадавшие На месте происшествия дежурили машины скорой помощи, но, по данным экстренных служб, пострадавших в результате взрыва и пожара нет. Жителям и гостям отеля эвакуация не потребовалась, угрозы дальнейшего распространения огня нет. Ситуация на текущий момент К 13:20 мск пожар был полностью потушен, территорию проверяют спасатели для исключения повторного возгорания. Рядом с местом происшествия продолжает работать оперативная группа, устанавливаются точные причины взрыва. URA.RU следит за развитием событий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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