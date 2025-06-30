В Москве прогремел взрыв: что известно на данный момент

Восток Москвы потряс громкий взрыв днем 30 июня. Возгорание произошло на улице Плеханова в районе Перово: огонь охватил здание отеля, к месту стянулись экстренные службы. URA.RU собрало все, что известно о происшествии на эту минуту.
Что произошло на улице Плеханова
Днем 30 июня в районе Перово в Москве произошел взрыв, который услышали местные жители. Очевидцы сообщали о двух громких хлопках и сильном задымлении, после чего огонь перекинулся на фасад здания гостиницы «Перово Плаза» с первого по третий этаж. Изначально в соцсетях появилась версия, что взорвался автомобиль, однако позже эта информация не подтвердилась.
Причина взрыва: данные МЧС и очевидцев
По официальным данным, причиной происшествия стал взрыв дизельного котла отопления, установленного в металлическом контейнере рядом с гостиницей и хостелом на улице Плеханова, 17. После этого началось открытое горение, огонь перекинулся на фасад здания, задымление распространилось на несколько этажей. На место прибыли 12 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Как справились с пожаром
Спасатели быстро локализовали возгорание, полностью потушив возгорание. «Пожар ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало», — сообщили МЧС Москвы.
Есть ли пострадавшие
На месте происшествия дежурили машины скорой помощи, но, по данным экстренных служб, пострадавших в результате взрыва и пожара нет. Жителям и гостям отеля эвакуация не потребовалась, угрозы дальнейшего распространения огня нет.
Ситуация на текущий момент
К 13:20 мск пожар был полностью потушен, территорию проверяют спасатели для исключения повторного возгорания. Рядом с местом происшествия продолжает работать оперативная группа, устанавливаются точные причины взрыва. URA.RU следит за развитием событий.
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