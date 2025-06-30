Появилось видео с моментом взрыва около московской гостиницы

В сети появилось видео с моментом взрыва в московском Перово. Предварительно, взорвался дизельный котел, находившийся в металлическом контейнере рядом с гостиницей.
"Дизельный котел находился в контейнере рядом с хостелом. Взрыва автомобиля не было", — передает telegram-канал Shot. На опубликованных кадрах видно, что после взрыва огонь перекинулся на здание гостиницы «Перово Плаза».
На место оперативно прибыли пожарные и другие экстренные службы. Началось открытое горение, пожар удалось быстро локализовать. По последним данным, огонь полностью потушен. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
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