Появилось видео с моментом взрыва около московской гостиницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытое горение в отеле «Перово Плаза» удалось ликвидировать
Открытое горение в отеле «Перово Плаза» удалось ликвидировать Фото:

В сети появилось видео с моментом взрыва в московском Перово. Предварительно, взорвался дизельный котел, находившийся в металлическом контейнере рядом с гостиницей.

"Дизельный котел находился в  контейнере рядом с хостелом. Взрыва автомобиля не было", — передает telegram-канал Shot. На опубликованных кадрах видно, что после взрыва огонь перекинулся на здание гостиницы «Перово Плаза».

На место оперативно прибыли пожарные и другие экстренные службы. Началось открытое горение, пожар удалось быстро локализовать. По последним данным, огонь полностью потушен. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В сети появилось видео с моментом взрыва в московском Перово. Предварительно, взорвался дизельный котел, находившийся в металлическом контейнере рядом с гостиницей. "Дизельный котел находился в  контейнере рядом с хостелом. Взрыва автомобиля не было", — передает telegram-канал Shot. На опубликованных кадрах видно, что после взрыва огонь перекинулся на здание гостиницы «Перово Плаза». На место оперативно прибыли пожарные и другие экстренные службы. Началось открытое горение, пожар удалось быстро локализовать. По последним данным, огонь полностью потушен. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...