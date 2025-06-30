Ребцентр для бойцов СВО, из-за которого ругалась Москалькова, могут открыть в госпитале Тетюхина

Одна из площадок, которую свердловские власти рассматривают под размещение реабилитационного центра для бойцов СВО — действующий госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле. Там проводят сложнейшие операции по эндопротезированию. Что эта локация в числе приоритетных, URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Завтра туда с рабочим визитом едет [„социальный“ замгубернатора Татьяна] Савинова, которая изучала этот вопрос. Есть свободные койки в действующем корпусе, рядом построено еще одно здание. Там все коммуникации, установлены окна и двери, нет только оборудования», — рассказал собеседник.
В Свердловской области пока нет ни одного специализированного реабилитационного центра для бойцов СВО. Это даже было поводом для критики со стороны уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
«Мы будем рекомендовать обратить внимание на это компетентных органов и просить запланировать строительство такого специального реабилитационного центра», — говорила Москалькова. Врио губернатора Денис Паслер заявлял, что занимается этим вопросом. «Уже обсудил с Социальным фондом России. Жду предложений. Затем будем обсуждать возможные варианты реализации проекта», — говорил он в майском интервью.
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