Ребцентр для бойцов СВО, из-за которого ругалась Москалькова, могут открыть в госпитале Тетюхина

В госпитале Тетюхина могут открыть ребцентр для бойцов СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Специализированного ребцентра для бойцов СВО в Свердловской области нет
Специализированного ребцентра для бойцов СВО в Свердловской области нет Фото:

Одна из площадок, которую свердловские власти рассматривают под размещение реабилитационного центра для бойцов СВО — действующий госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле. Там проводят сложнейшие операции по эндопротезированию. Что эта локация в числе приоритетных, URA.RU рассказал осведомленный источник. 

«Завтра туда с рабочим визитом едет [„социальный“ замгубернатора Татьяна] Савинова, которая изучала этот вопрос. Есть свободные койки в действующем корпусе, рядом построено еще одно здание. Там все коммуникации, установлены окна и двери, нет только оборудования», — рассказал собеседник.

В Свердловской области пока нет ни одного специализированного реабилитационного центра для бойцов СВО. Это даже было поводом для критики со стороны уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

«Мы будем рекомендовать обратить внимание на это компетентных органов и просить запланировать строительство такого специального реабилитационного центра», — говорила Москалькова. Врио губернатора Денис Паслер заявлял, что занимается этим вопросом. «Уже обсудил с Социальным фондом России. Жду предложений. Затем будем обсуждать возможные варианты реализации проекта», — говорил он в майском интервью.

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Одна из площадок, которую свердловские власти рассматривают под размещение реабилитационного центра для бойцов СВО — действующий госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле. Там проводят сложнейшие операции по эндопротезированию. Что эта локация в числе приоритетных, URA.RU рассказал осведомленный источник.  «Завтра туда с рабочим визитом едет [„социальный“ замгубернатора Татьяна] Савинова, которая изучала этот вопрос. Есть свободные койки в действующем корпусе, рядом построено еще одно здание. Там все коммуникации, установлены окна и двери, нет только оборудования», — рассказал собеседник. В Свердловской области пока нет ни одного специализированного реабилитационного центра для бойцов СВО. Это даже было поводом для критики со стороны уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. «Мы будем рекомендовать обратить внимание на это компетентных органов и просить запланировать строительство такого специального реабилитационного центра», — говорила Москалькова. Врио губернатора Денис Паслер заявлял, что занимается этим вопросом. «Уже обсудил с Социальным фондом России. Жду предложений. Затем будем обсуждать возможные варианты реализации проекта», — говорил он в майском интервью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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