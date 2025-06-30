Единороссы теряют контроль над воронежскими выборами из-за бунтов в партии

Из воронежского отделения «Единой России» начался исход партийцев. Статусные и влиятельные единороссы переходят на сторону конкурентов — в КПРФ. Это грозит для ЕР потерей мандатов на выборах-2025 и делает кампанию непредсказуемой.
О расколе стало известно после того, как реготделение КПРФ опубликовало списки кандидатов в заксобрание. В них числятся действующие депутаты фракции ЕР в облдуме Владимир Рожков и зампред комитета по бюджету Николай Колосков. Весной оба депутата предприняли попытку зарегистрироваться на праймериз «Единой России», однако по решению партии были сняты с голосования.
Инсайдер агентства из отделения сообщил, что руководство не хотело видеть их в новом созыве заксобрания. «Они считались неуправляемыми и были мало включены в жизнь регионального отделения партии. Претензии к ним были непосредственно у руководства воронежского филиала ЕР», — говорит инсайдер.
Оба депутата заявились на те же территории, от каких избирались в заксобрание в 2020 году. В округе Рожкова №4 выставлен участник СВО Денис Рубащенко — ставленник исполкома ЕР. Колосков же избирается по территориальной группе №18. Его оппонент от ЕР — действующий депутат, руководитель строительной фирмы КИТ Вячеслав Куликов.
В исполкоме отказались комментировать происходящее, а в приемной секретаря отделения Владимира Нетесова не ответили. В КПРФ рады такому союзу и трактуют происходящее как усиление своих рядов.
«Партия „Единая Россия“ сама отказалась от их услуг, а это опытные политические бойцы, авторитетные, трудолюбивые депутаты, пользующиеся популярностью на своих округах. Мы рады, что они присоединились к нашей команде. Это усиление наших партийных рядов»», — сообщил первый секретарь обкома КПРФ Андрей Рогатнев
Ситуация демонстрирует хаотизацию выборов, сказал воронежский политолог, профессор Дмитрий Нечаев. «Внутри ЕР идет противостояние разных групп. Региональная ячейка пытается продавить своих людей, мест на всех не хватает. Это привело к тому, что наиболее авторитетные и уважаемые депутаты не были допущены. Колосков и Рожков — это знаковые фигуры, поэтому их активность интегрировали другие парламентские партии. Это просчет „Единой России“», — сообщил Нечаев.
В 2025 году в Воронежской области состоятся выборы в городскую и областную думы. Как ранее сообщало агентства, в Воронежской области также развернулась закулисная борьба за мандаты в Госдуме, которую изберут в 2026 году. Глава региона Александр Гусев намерен избавиться сразу от двух представителей региона в парламенте, ориентированных на его политического оппонента — экс-губернатора и зампреда ГД Алексея Гордеева.
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