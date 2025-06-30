Правительство поддержало освобождение участников СВО от одного вида пошлины

Мишустин: участников СВО освободят от уплаты госпошлины при обращении в суд
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Участников СВО и их семьи могут освободить от уплаты госпошлины в суде
Участников СВО и их семьи могут освободить от уплаты госпошлины в суде Фото:

Правительство России поддержало инициативу по освобождению участников СВО и их семей от уплаты государственной пошлины при обращении в суд. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сейчас в Госдуме находится законопроект, который освобождает участников специальной военной операции, их семьи от уплаты государственной пошлины при обращениях в суд, когда для установления юридически значимых фактов приходится нести дополнительные издержки на необходимые процедуры», — заявил Мишустин на встрече с Советом палаты Совета Федерации. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что правительство одобрило эту инициативу и планирует и далее оказывать поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.

По словам Мишустина, инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на участников СВО и их семьи при оформлении юридически значимых документов в судах. Законопроект уже рассматривается в Госдуме.

Ранее правительство РФ уже предпринимало шаги по поддержке участников специальной военной операции: была разработана программа содействия их трудоустройству и профессиональному обучению, а также даны поручения по оперативному решению вопросов оформления документов и информированию о мерах господдержки. Вопросы помощи ветеранам СВО находятся на личном контроле премьер-министра Михаила Мишустина.

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Правительство России поддержало инициативу по освобождению участников СВО и их семей от уплаты государственной пошлины при обращении в суд. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. «Сейчас в Госдуме находится законопроект, который освобождает участников специальной военной операции, их семьи от уплаты государственной пошлины при обращениях в суд, когда для установления юридически значимых фактов приходится нести дополнительные издержки на необходимые процедуры», — заявил Мишустин на встрече с Советом палаты Совета Федерации. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что правительство одобрило эту инициативу и планирует и далее оказывать поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. По словам Мишустина, инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на участников СВО и их семьи при оформлении юридически значимых документов в судах. Законопроект уже рассматривается в Госдуме. Ранее правительство РФ уже предпринимало шаги по поддержке участников специальной военной операции: была разработана программа содействия их трудоустройству и профессиональному обучению, а также даны поручения по оперативному решению вопросов оформления документов и информированию о мерах господдержки. Вопросы помощи ветеранам СВО находятся на личном контроле премьер-министра Михаила Мишустина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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