Правительство поддержало освобождение участников СВО от одного вида пошлины

Правительство России поддержало инициативу по освобождению участников СВО и их семей от уплаты государственной пошлины при обращении в суд. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Сейчас в Госдуме находится законопроект, который освобождает участников специальной военной операции, их семьи от уплаты государственной пошлины при обращениях в суд, когда для установления юридически значимых фактов приходится нести дополнительные издержки на необходимые процедуры», — заявил Мишустин на встрече с Советом палаты Совета Федерации. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что правительство одобрило эту инициативу и планирует и далее оказывать поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.
По словам Мишустина, инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на участников СВО и их семьи при оформлении юридически значимых документов в судах. Законопроект уже рассматривается в Госдуме.
Ранее правительство РФ уже предпринимало шаги по поддержке участников специальной военной операции: была разработана программа содействия их трудоустройству и профессиональному обучению, а также даны поручения по оперативному решению вопросов оформления документов и информированию о мерах господдержки. Вопросы помощи ветеранам СВО находятся на личном контроле премьер-министра Михаила Мишустина.
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