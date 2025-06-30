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ВСУ пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow. Видео
00:20
ВСУ ударили по рынку в центре Донецка
00:19
«Я думала, он меня убьет»: свердловский журналист напал на сотрудницу ресторана. Видео
Суд не стал отменять несправедливый арест редактора URA.RU Аллаярова
00:19
Пермские ученые работают над спасением Кунгурской ледяной пещеры
30 июня 2025
23:55
Бастрыкин заинтересовался некачественным строительством модульных домов в Тюмени
1
23:52
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль
В ООН подтвердили казнь российских военных на Украине: главное об СВО на 30 июня
23:50
Пасечник: армия России полностью освободила ЛНР
23:45
«Обречено на провал»: музыкальный критик оценил песню дочери Жасмин
23:45
Газманов приехал на челябинское озеро Увильды в гости к экс-сенатору из ХМАО
Как ухудшались отношения России и Азербайджана
23:43
Статистика зафиксировала спад автобусных перевозок в Курганской области
23:41
Валерий Леонтьев вернется на российскую сцену
1
23:29
В ХМАО толпа подростков-мигрантов жестоко избила школьника
Врачам, которые готовы переехать в регионы, повысили подъемные
23:16
В Азербайджане задержана сотрудница российского видеоагентства Ruptly
23:09
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера ЦБ
23:05
Трассу из Челябинска в Екатеринбург полностью перекроют на час
Путин готовит почву для масштабного переселения россиян
23:05
Пленный ВСУ раскрыл новый метод мобилизации через соцсети на Украине
22:59
На Урале два подростка взяли мопед и попали в аварию. Фото
22:52
Зеленский попросил Германию повлиять на Венгрию
Чебубу против Лабубу: откуда взялись плюшевые монстры и как Россия решила построиться под мировой тренд
22:44
Дорогу в челябинский аэропорт перекроют из-за ремонта
22:44
Что делать, если скучно: топ-15 занятий на лето для взрослых и детей
1
22:43
Почти месяц на подготовку: как создавалась «Ночь музыки» в Екатеринбурге с сурдопереводом — интервью
Азербайджан отвернулся от России под влиянием Турции
22:33
Грозы и туманы: опасная для водителей погода ожидается в Пермском крае
22:32
Россия ввела санкции против крупнейшего производителя грузовиков
22:24
Лихач насмерть сбил пятилетнего мальчика на «зебре» в Челябинской области
Резник и Пугачева: история любви и ненависти
22:13
Автоконцерн Toyota вернулся в десятку лидеров российского рынка
1
22:09
Мишустин освободил Алексея Лаврова от должности
22:00
Рекордные ливни прошли в Шадринске
Адам Кадыров женился: все заслуги, достижения, должности и награды сына лидера Чечни к 17 годам
22:00
Траур в Ноябрьске, новый лотерейный миллионер: главные события в ЯНАО за 30 июня
22:00
Покорила Канны и стала Женщиной тысячелетия: исполняется 100 лет со дня рождения Клары Лучко
21:59
Россиян предостерегли от поездок в Азербайджан
На Ямале энергетики анонсировали масштабные летние ремонты
21:58
Лунный календарь июля 2025: благоприятные и опасные дни для решений
21:57
ЕР выдвинула Развожаева на пост губернатора Севастополя
21:48
«Единая Россия» запускает национальный конкурс фото и видео о жизни в селе
1
В Москве прогремел взрыв: что известно на данный момент
21:45
Лукашенко призвал народ молиться, что Белоруссия не участвует в войнах
1
21:42
Политолог рассказал о патовой ситуации в Закавказье из-за Азербайджана и Армении
21:38
«Цена вопроса — миллион»: в Тюмени может закрыться центр помощи бездомным из-за проблем с финансированием
Азербайджанские силовики обыскивают офис российского филиала Sputnik в Баку: что известно к этому часу
21:31
Названы две причины резкой реакции Азербайджана на задержания в Екатеринбурге
21:30
Турция и Азербайджан готовят совместную операцию против Армении
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21:20
Тюменка убила мужа, но не отправилась в тюрьму
Цифровой профиль, отпечатки пальцев и экзамены по русскому языку: как в России следят за мигрантами
21:15
Reuters: целые поколения европейцев увязнут в долгах из-за одного решения НАТО
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21:11
Отставка бизнес-омбудсмена и загадочные кошки-черти: главные события в Кургане 30 июня
1
21:11
Очень много ограничений: Бобров объяснил проблемы с поиском площадки для экокластера
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Россия сожалеет об ухудшении отношений с Азербайджаном: главные заявления Пескова
21:04
ООН осудила Украину за публикацию пыток российских военных
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21:00
Эсеры ЯНАО закрыли все округа на выборах в заксобрание. Список
20:53
В Екатеринбурге задержали азербайджанский клан, за который вступился Баку: что известно на данный момент
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Украинские военные ударили по школе в Белгородской области: карта СВО за 30 июня
20:50
Лотерейный миллионер из ЯНАО заплатит в казну более полутора миллионов рублей
20:48
В Перми резко взлетели цены на двухкомнатные квартиры
20:45
В ХМАО июль начнется с аномальной жары, гроз и шквалистого ветра
Сын Рамзана Кадырова Адам женился в 17 лет: как прошла свадьба
20:45
Магазины «у дома» в Челябинске будут завлекать покупателей запахом кофе
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20:41
Водитель в Магнитогорске насмерть сбил пенсионерку. Видео
20:40
Правительство поддержало освобождение участников СВО от одного вида пошлины
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Усиление контроля за мигрантами, рост цен на услуги ЖКХ: что изменится для россиян в июле
20:34
Ребцентр для бойцов СВО, из-за которого ругалась Москалькова, могут открыть в госпитале Тетюхина
20:32
У сборной РФ по спортивной гимнастике появился новый глава
20:30
Единороссы теряют контроль над воронежскими выборами из-за бунтов в партии
Молодым кадрам рассказали, где найти работу с большим смыслом
20:30
В Кургане определили 14 финалистов кадровой программы «Сила V Героях»
20:22
Из Перми появятся рейсы в Ярославль
20:22
Bloomberg: на танкере, который заходил в порты РФ, произошел взрыв
20:20
Племянница убийцы прокурора ХМАО напишет книгу о его истории
20:13
Бывший старший тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО
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20:10
Паслер отказался от планов предшественника выкупить госпиталь Тетюхина
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20:05
Семья из Пермского края попала в смертельное ДТП в Беларуси
20:05
Единороссы ЯНАО запутались в собственных депутатах. Фото
20:04
Власти ХМАО расширят льготы для бизнеса
20:03
Путин объяснил спортсменам, как правильно качать пресс
20:01
Свердловский бизнес попросил землю на большом инвесткомитете с Паслером, он откликнулся
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20:01
Дмитрий Андреев возглавил сборную России по спортивной гимнастике
20:00
В Заозерном микрорайоне Кургана закрылся один из старейших магазинов. Фото
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19:54
«Авито» станет партнером школы по искусственному интеллекту
19:50
Циклон, который атаковал Москву холодом, показали из космоса
19:49
В Люберцах задержан мужчина, устроивший стрельбу на детской площадке
19:47
В Тюмени проведут КРТ вблизи улицы Судоремонтной
19:46
Ветераны СВО собрались в центре Екатеринбурга, переплыли Исеть и пересели на велосипеды
19:45
В Германии бесследно исчез миллиард евро, предназначенный для Украины
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19:38
Массовое отравление на выпускном в Перми: что известно об инциденте
19:34
Магнитные бури в июле 2025: какие дни станут тяжелыми для метеозависимых
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19:34
Что делать, чтобы огурцы не горчили: советы садовода
19:31
В Тюмени ИИ запустил по реке Туре речной трамвай. Фото
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19:30
Пермский миллиардер Репин и мэрия судятся из-за 10 тысяч рублей
19:21
NYT: в Италии из-за кризиса с мигрантами становятся популярны радикалы
19:19
«Брусника» полностью обновит сквер в центре Кургана: что там будет
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19:15
В Челябинске задержан ректор главного спортивного вуза Урала Черепов
19:15
Металлурги Аши оставили акционеров без дивидендов
19:12
Стало известно, что может появиться вместо мусорного полигона в Сысерти
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19:11
Мировые звезды и послы: Кадыров раскрыл, кто был на свадьбе Адама
19:08
В Екатеринбурге парня до крови избили толпой в переходе на Вайнера. Видео
19:05
Пермская компания, в банкетном зале которой отравились школьники, объяснила, кто кормил выпускников
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19:02
Челябинец разбил скульптуру на Кировке после ссоры с подругой
19:00
В выборах в челябинское ЗСО примут участие семь партий
18:56
Путин назвал дату, когда новые регионы выйдут на среднероссийский уровень
18:51
Аналитики назвали бюджет, необходимый на покупку новых квартир на Ямале
18:51
На остановках у крупнейшего завода Кургана появились электронные табло. Фото
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18:45
Энцефалитные клещи покусали десятки тюменцев
18:40
В районе ХМАО будут бесплатно возить школьников на автобусах
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18:39
В МИД РФ вызван посол Азербайджана после обысков в российском агентстве
18:37
В Вологде пассажирский самолет чуть не разбился из-за аиста в двигателе
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18:36
Мальчик, которого швырнули на пол в аэропорту Шереметьево, вышел из комы
18:35
С горнолыжного курорта под Миассом экстренно эвакуировали посетителей
18:31
«Это вандализм»: жители завалили жалобами мэра Сургута из-за капремонта. Фото
18:30
В еще одной стране ввели запрет на ношение никабов
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18:30
Пермский архив собрал более 9 тысяч документов об участниках СВО
18:30
Челябинская экс-судья Лутфуллоева проиграла спор с ВККС в Верховном суде
18:28
ЕВРАЗ направил 26 миллионов рублей на поддержку Урала и Сибири. Фото
18:28
ВС РФ уничтожили еще один немецкий танк Leopard. Видео
18:28
ПСБ в Екатеринбурге открыл фотопроект «Бизнес в объективе: Герои»
18:25
На Ямале открыли рекрутинговый центр для поиска сотрудников по всей России
18:22
Незаконная торговля в центре Челябинска: набережную реки будут патрулировать сотрудники ЧОП
1
18:19
Возглавлявший челябинский «Мечел» больше десяти лет Олег Коржов покинул компанию
18:16
FT: военные ресурсы ВСУ закончатся уже зимой
18:16
Экологи «Южуралзолото» обследовали промышленную площадку по добыче ценного металла
18:16
Водитель легковушки, столкнувшейся с MAN в Ноябрьске, умер в реанимации
18:13
Мясные консервы и колбаса: курганские предприятия представят свои продукты на мировой арене
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18:13
Стоит ли откладывать поездку в Турцию из-за сильных пожаров
18:10
«Было большое количество звонков»: задержания азербайджанцев в Екатеринбурге вызвали панику среди туристов
1
18:04
Азербайджанский клан, задержанный в Екатеринбурге, фигурирует в деле о гибели 44 человек
18:03
Уральцам показали бесплатный интерактивный гид для путешествий по Поволжью
18:01
Пермяки избавляются от дач за бесценок. Фото
18:01
Почти на четыре часа задерживается прилет рейса из Турции в Тюмень
18:00
Челябинец отправлен под суд за убийство 20-летней давности
1
18:00
От 13% до 19%: в Тюменской области вырастут тарифы ЖКХ
1
18:00
Что известно об уволившейся главе инвестагентства Курганской области Агафоновой. Фото
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17:48
Против Юрия Дудя* завели уголовное дело
17:47
Курганские бизнесмены срочно вывезли часть своего товара из ТРЦ «Гринвич»
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«За любовь и верность»: как в Кургане отметят День семьи. Афиша
17:44
В Перми на фестивале «Город встреч» выступит популярная рок-группа «Сироткин»
17:44
Свердловских бойцов, пропавших в зоне СВО, ищет фонд Путина
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17:43
В ООН подтвердили казнь российских военных на Украине
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В Турции идет массовая эвакуация из-за сильных лесных пожаров
17:41
В ЯНАО несколько недель разыскивают тундровиков
17:30
Глава курганского инвестиционного агентства Агафонова покинула пост
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Баку намерен провести собственную экспертизу тел погибших в Екатеринбурге
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17:25
Челябинские подростки ищут работу администраторами и официантами. Скрин
17:25
Прокуратура ХМАО заставила директора УК выплатить рабочим миллионные долги по зарплате
17:20
Нефтяная компания из ХМАО выплатит почти 100 миллиардов рублей дивидендов
17:19
В Свердловской области опасный террорист попросился на свободу
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17:18
Государственное ТВ Азербайджана выступило с резкой критикой России
17:15
Против Юрия Дудя* инициировано уголовное преследование
17:13
Курган богат талантами: молодых предпринимателей из КГУ наградили за уникальные стартапы. Фото
2
17:11
Тюменская пенсионерка уехала в Омск, чтобы избежать обвинений в спонсировании ВСУ
17:09
В Перми осталась работать единственная маршрутка
17:06
Прокуратура Москвы инициировала уголовное дело против иноагента Юрия Дудя*
17:01
В Тюмени бригада скорой помощи ехала на роды, а попала на психоз
16:52
Михаил Боярский ответил, появится ли на сцене Ленсовета после госпитализации
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16:48
В России появится свой Лабубу с чертами Чебурашки
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В Баку задержаны два сотрудника «Sputnik-Азербайджан». Видео
16:45
На Ямале исчез дефицит медиков, но врачей найти по-прежнему не просто
16:44
Суд оставил под стражей главного гонщика Челябинска
16:38
В Кургане снова будет жарко
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16:37
Стало известно, сколько пермяков попало в больницы после отравления на выпускном
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ВСУ начали возводить оборонительные сооружения вокруг Чернобыльской АЭС
16:33
«Радиостанция Судного дня» упомянула Сеул в новом сообщении
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Житель ЯНАО выиграл более 10 миллионов рублей в лотерею «Все или ничего»
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16:30
Главу Новосибирской секты отправили в колонию на 12 лет
16:30
Курганцы взбунтовались против ЕР из-за планов по ремонту и срубленных деревьев. Фото
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16:28
Мэр Нижневартовска назначил нового руководителя ключевого департамента. Фото
1
16:22
В Кургане скончалась ветеран санитарно-эпидемиологической службы Мельник. Фото
16:20
У начальника пермских тюрем появился новый заместитель
16:20
В пермском аэропорту выросло число попыток ввоза нелегальных предметов
16:19
Украина назвала переданные Западом корабли в честь российских городов
16:19
В Челябинске построят шесть гостиниц для студентов
2
16:18
В Тюмени человека убило перилами на стройке
1
16:16
В Роскомнадзоре разъяснили порядок взимания платы за звонок у абонента
1
16:16
Свердловский боец, ставший инвалидом на СВО, остался без выплаты
16:14
Сын звезды «Интернов» отправлен в тюрьму за мошенничество
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16:14
Жители ЯНАО смогут зарабатывать на сообщениях о незаконной вырубке леса
16:13
«Игра в кальмара» 4 сезон: будет ли продолжение и когда ждать
16:13
Что известно о заместителе губернатора ХМАО Афанасьеве, уходящем в отставку
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16:11
Похитивший клиентку в Тюмени таксист лишился работы
16:08
Ушел в тайгу и пропал: в Тюменской области ищут вахтовика
16:04
Суд обратил в доход России турецкую недвижимость
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16:01
Захарова: Азербайджан не пускает российских дипломатов к журналистам
15:59
В Тюмени на несколько дней перекроют проезд по перекрестку. Схема
15:53
В Академическом районе Екатеринбурга торжественно отпраздновали выпускной. Фото
15:50
Сотрудники посольства РФ в Баку выехали к офису Sputnik, где идут обыски
15:48
ВСУ ударили по автомобилю в Белгородской области, есть пострадавшие
15:48
Армения призвала российских политиков обходить стороной конфликт в стране
15:40
В Тюменской области объявили штормовое предупреждение
15:39
В центре Челябинска возле The Center болгаркой спилили дорожное ограждение. Фото
15:38
Родственникам водителя мини-погрузчика, которому отрезало голову в Перми, выплатили компенсацию
15:38
Жога сказал трем уральским губернаторам лучше готовиться к зиме
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15:37
ЕС отказался отменить санкции против России
15:36
В Екатеринбурге бесследно исчез фотограф. Фото
15:34
Россиян предупредили о резком росте на авиабилеты осенью
1
15:33
ВС РФ усложнили поставки нефти для ВМС Украины
1
15:30
Под Тюменью водители попали в огромную пробку. Скрин
1
15:29
Россия ответила на санкции ЕС против СМИ
15:28
Мастер-классы по вязанию веников, чай и фаер-шоу: чем удивит фестиваль «Дружба» в челябинском районе
15:25
Страны ЕС продлили на полгода экономические санкции против РФ
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15:24
ЦБ готов пойти на более значимое снижение ключевой ставки
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15:21
Курганская теннисистка Галкина выиграла две медали на соревнованиях в Тайбэе. Фото
15:20
Экс-мэр Златоуста Жилин пойдет на выборы самовыдвиженцем
15:19
Тюменец попытался убить свою возлюбленную молотком и топором
15:18
Неосторожный маневр водителя «Соболя» привел к жертвам на дороге ЯНАО. Видео
15:17
Главные заявления нового ректора УрФУ Обабкова: про стипендии, гуманитариев и иностранцев
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«Буфетчица»: Соседов объяснил, почему Пугачева оскорбила Резника
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В Шадринске будет жарко и ветрено
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Появилось видео с моментом взрыва около московской гостиницы
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Пермская звезда сериалов похвасталась огородом на дачном участке. Фото
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В Челябинской области заменят почти 500 километров ветхих сетей
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15:09
В ЦБ допустили снижение ключевой ставки
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Шадринский депутат Бухаров стал победителем политшколы и поедет в Москву
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МЧС поделилось подробностями мощного пожара на востоке Москвы
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Что ждет верующих в июле 2025: основные православные праздники месяца
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Пермяк организовал нелегальный хостел в Култаево
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Названы кандидаты в ректоры главного медвуза Урала
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Песков ответил на вопрос о третьем раунде переговоров с Украиной
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Песков дал ценный совет мэру Одессы после неожиданного заявления об истории города
14:47
Москалькова обратилась в генпрокуратуру после задержаний в азербайджанской диаспоре
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14:45
СК назвал мотив преступлений, за которые арестовали азербайджанский клан в Екатеринбурге
14:43
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14:43
Тюменцев освободят от взносов на капремонт, но повезет не всем
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14:42
В Кремле ответили сенатору-экстремисту из США, который грозит новыми санкциями
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14:41
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14:41
В Кургане ребенок чуть не выпал из окна третьего этажа. Видео
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Песков: в интересах Армении быть членом ОДКБ
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В Копейске продлили маршрут популярного автобуса. Карта
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Бастрыкин проконтролирует расследование дела о нападении агрессивных собак на ребенка в Перми
14:34
ВС РФ нанесли удар по нефтеналивному терминалу ВМС Украины
14:32
Для борьбы с мошенниками будет создана специальная база с биометрией
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14:31
Прогноз магнитной бури на 1 июля 2025: чего ждать метеозависимым
14:31
В российское агентство в Азербайджане нагрянули с обысками
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14:30
Что известно о бизнес-омбудсмене Курганской области Чуеве, уходящем в отставку. Фото
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14:28
Война с ворами, бизнес и аресты: что известно о клане азербайджанцев, который громят в Екатеринбурге
14:24
ВС РФ применили новейшие дроны для поражения целей в Одессе
14:24
Певец Газманов порыбачил на озере Увильды в Челябинской области. Видео
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14:24
Юный мотоциклист без прав пойман в Надыме
14:20
Сын культового режиссера Александра Митты высказался о здоровье отца
14:19
Соседи, варяги, темные лошадки: кто строит новые школы в Тюменской области
14:17
Boeing с сотнями пассажирами мог рухнуть в Индии из-за диверсии
14:16
Роспотребнадзор начал расследование после массового отравления выпускников в Перми
14:15
Федеральный застройщик построит на Уктусе семейный ЖК
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14:15
На Челябинскую область надвигается жара с грозами и градом
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В Курганской области на реке Тобол утонул рыбак
14:13
Дело задержанных азербайджанцев в Екатеринбурге передали москвичам
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Блогер «Гоблин» Пучков обозвал украинский суд после вынесения приговора
14:12
В Пермском крае власти отремонтировали два моста
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14:12
Пассажирку микроавтобуса, погибшую в ДТП в ЯНАО, похоронят в Курганской области
14:10
ЕС и Армения официально приступили к обсуждению военного сотрудничества
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14:05
История исчезновения, поисков и прощания с юной тюменкой Настей Муравьевой. Фото
14:04
Заведено дело против подростков, которые пели песню про Бандеру в Тольятти
14:01
Исполнительница хита «Матушка-Земля» Татьяна Куртукова рассказала, как добилась успеха
1
14:01
В ХМАО повысилась заболеваемость опасной инфекцией, которую переносят комары
14:01
Новый ректор УрФУ отложил кадровые перестановки до октября
1
14:00
Бизнес-омбудсмен Чуев увольняется из правительства Курганской области. Эксклюзив
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13:59
Умер народный артист РФ Смирнов
13:53
Верку Сердючку заподозрили в желании навсегда уехать с Украины
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