«Я чуть с ума не сошла»: как Ижевск пережил удар дронов — реакция очевидцев

В результате удара ВСУ по Ижевску есть погибшие и раненые
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ВСУ атаковали при помощи БПЛА Ижевск, есть погибшие
ВСУ атаковали при помощи БПЛА Ижевск, есть погибшие Фото:
новость из сюжета
Беспилотники ВСУ атаковали Ижевск

ВСУ ударили по российским регионам при помощи БПЛА. В Ижевске из-за атаки противника пострадало одно из местных предприятий. Несколько человек погибло, десятки пострадали. URA.RU приводит реакцию горожан на произошедшее.

«Я чуть с ума не сошла»

Взрывы не слабо напугали местных жителей. «Я тоже только проснулась, мне еще сны страшные снились, просыпаюсь от грохота и грома, пишет подруга, что взрывы еще были, я чуть с ума не сошла», — отметила одна из пользователей с ником aleныch. Другие также подтверждают, что слышали взрывы: «Я проснулся, и через пару секунд звуки выстрелов, а потом еще через пару взрыв», — делится пользователь с ником «Дядя чемодан».

«Думали гром»

Некоторые местные сначала подумали, что слышали звук грома. «Грохот слышно было, думали гром», — отмечает Оксана. «Это гром был? <...> Страшно так. Я трясусь», — сообщила одна из местных.

«Два хлопка и черный дым»

Некоторые сообщили, что слышали несколько взрывов, прежде чем повалил черный дым с атакованного в городе объекта. «Два хлопка и черный дым», — отметила Alena Krama. «Все утро слышны сирены авто спец-служб», — добавила Наталья Д.

«Слышали бумк»

Многие жители Ижевска слышали взрывы. «Что-то громкое сейчас было», — пишет Mary, а другие подтверждают: «Тоже слышал» и «Слышали бумк».

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ВСУ ударили по российским регионам при помощи БПЛА. В Ижевске из-за атаки противника пострадало одно из местных предприятий. Несколько человек погибло, десятки пострадали. URA.RU приводит реакцию горожан на произошедшее. «Я чуть с ума не сошла» Взрывы не слабо напугали местных жителей. «Я тоже только проснулась, мне еще сны страшные снились, просыпаюсь от грохота и грома, пишет подруга, что взрывы еще были, я чуть с ума не сошла», — отметила одна из пользователей с ником aleныch. Другие также подтверждают, что слышали взрывы: «Я проснулся, и через пару секунд звуки выстрелов, а потом еще через пару взрыв», — делится пользователь с ником «Дядя чемодан». «Думали гром» Некоторые местные сначала подумали, что слышали звук грома. «Грохот слышно было, думали гром», — отмечает Оксана. «Это гром был? <...> Страшно так. Я трясусь», — сообщила одна из местных. «Два хлопка и черный дым» Некоторые сообщили, что слышали несколько взрывов, прежде чем повалил черный дым с атакованного в городе объекта. «Два хлопка и черный дым», — отметила Alena Krama. «Все утро слышны сирены авто спец-служб», — добавила Наталья Д. «Слышали бумк» Многие жители Ижевска слышали взрывы. «Что-то громкое сейчас было», — пишет Mary, а другие подтверждают: «Тоже слышал» и «Слышали бумк».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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