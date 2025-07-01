«Я чуть с ума не сошла»: как Ижевск пережил удар дронов — реакция очевидцев

ВСУ ударили по российским регионам при помощи БПЛА. В Ижевске из-за атаки противника пострадало одно из местных предприятий. Несколько человек погибло, десятки пострадали. URA.RU приводит реакцию горожан на произошедшее.
«Я чуть с ума не сошла»
Взрывы не слабо напугали местных жителей. «Я тоже только проснулась, мне еще сны страшные снились, просыпаюсь от грохота и грома, пишет подруга, что взрывы еще были, я чуть с ума не сошла», — отметила одна из пользователей с ником aleныch. Другие также подтверждают, что слышали взрывы: «Я проснулся, и через пару секунд звуки выстрелов, а потом еще через пару взрыв», — делится пользователь с ником «Дядя чемодан».
«Думали гром»
Некоторые местные сначала подумали, что слышали звук грома. «Грохот слышно было, думали гром», — отмечает Оксана. «Это гром был? <...> Страшно так. Я трясусь», — сообщила одна из местных.
«Два хлопка и черный дым»
Некоторые сообщили, что слышали несколько взрывов, прежде чем повалил черный дым с атакованного в городе объекта. «Два хлопка и черный дым», — отметила Alena Krama. «Все утро слышны сирены авто спец-служб», — добавила Наталья Д.
«Слышали бумк»
Многие жители Ижевска слышали взрывы. «Что-то громкое сейчас было», — пишет Mary, а другие подтверждают: «Тоже слышал» и «Слышали бумк».
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