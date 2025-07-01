ВСУ атаковали Ижевск копией турецкого БПЛА: эксперт рассказал об особенностях дрона «Лютый»

Журналист Федутинов: ВСУ атаковали Ижевск модернизированными БПЛА «Лютый»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон ВСУ «Лютый» по своим характеристикам напоминает турецкий БПЛА «Байрактар», заявил Федутинов
Дрон ВСУ «Лютый» по своим характеристикам напоминает турецкий БПЛА «Байрактар», заявил Федутинов Фото:
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Беспилотники ВСУ атаковали Ижевск

В ночь на 1 июля ВСУ атаковали Ижевск модернизированными беспилотниками «Лютый». Об этом сообщил URA.RU главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. По его словам, эта модель относится к числу наиболее часто применяемых украинских дронов.

«Это одна из моделей БПЛА-камикадзе довольно большой размерности, которая широко используется украинской стороной для ударов по российской территории. Одна из не менее пяти, которые наиболее часто применяются», — пояснил Федутинов.

Характеристика дрона ВСУ «Лютый»
Характеристика дрона ВСУ «Лютый»
Фото:

Он отметил, что дрон «Лютый» внешне напоминает турецкий «Байрактар», однако отличается меньшим размером и весом: масса украинского беспилотника составляет примерно 250-300 килограммов, тогда как турецкий аппарат весит около 700. По словам Федутинова, серийное производство «Лютого» позволяет применять его на постоянной основе. Несколько лет назад стоимость одного устройства оценивалась в 200 тысяч долларов. Однако сейчас эта сумма уже могла снизиться как за счет увеличения объемов выпуска, так и за счет оптимизации конструкции — например, в некоторых случаях дроны используются без взлетно-посадочного шасси.

Федутинов также подчеркнул, что на Украине одновременно разрабатывается и применяется несколько разных моделей беспилотников. Такой подход обеспечивает гибкость в выборе техники и позволяет быстро адаптироваться к изменениям на линии боевого соприкосновения.

В ночь на 1 июля, ВСУ попытались атаковать Ижевск с помощью БПЛА, в результате чего пострадало одно из местных предприятий. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что на место инцидента прибыли экстренные службы, эвакуированы сотрудники, есть пострадавшие и погибшие. В результате атаки возникли несколько очагов возгорания, с которыми работают пожарные. Telegram-канал Shot сообщает, что три беспилотника были перехвачены средствами противовоздушной обороны. В настоящий момент в аэропорту Ижевска временно введены ограничения на прием и отправку рейсов. Подробнее о ситуации — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В ночь на 1 июля ВСУ атаковали Ижевск модернизированными беспилотниками «Лютый». Об этом сообщил URA.RU главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. По его словам, эта модель относится к числу наиболее часто применяемых украинских дронов. «Это одна из моделей БПЛА-камикадзе довольно большой размерности, которая широко используется украинской стороной для ударов по российской территории. Одна из не менее пяти, которые наиболее часто применяются», — пояснил Федутинов. Он отметил, что дрон «Лютый» внешне напоминает турецкий «Байрактар», однако отличается меньшим размером и весом: масса украинского беспилотника составляет примерно 250-300 килограммов, тогда как турецкий аппарат весит около 700. По словам Федутинова, серийное производство «Лютого» позволяет применять его на постоянной основе. Несколько лет назад стоимость одного устройства оценивалась в 200 тысяч долларов. Однако сейчас эта сумма уже могла снизиться как за счет увеличения объемов выпуска, так и за счет оптимизации конструкции — например, в некоторых случаях дроны используются без взлетно-посадочного шасси. Федутинов также подчеркнул, что на Украине одновременно разрабатывается и применяется несколько разных моделей беспилотников. Такой подход обеспечивает гибкость в выборе техники и позволяет быстро адаптироваться к изменениям на линии боевого соприкосновения. В ночь на 1 июля, ВСУ попытались атаковать Ижевск с помощью БПЛА, в результате чего пострадало одно из местных предприятий. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что на место инцидента прибыли экстренные службы, эвакуированы сотрудники, есть пострадавшие и погибшие. В результате атаки возникли несколько очагов возгорания, с которыми работают пожарные. Telegram-канал Shot сообщает, что три беспилотника были перехвачены средствами противовоздушной обороны. В настоящий момент в аэропорту Ижевска временно введены ограничения на прием и отправку рейсов. Подробнее о ситуации — в онлайн-трансляции URA.RU.
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