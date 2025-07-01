ВС РФ сбили ракеты Storm Shadow и уничтожили роту ВСУ у Юнаковки: карта СВО за 1 июля

Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три ракеты Storm Shadow, пять авиабомб JDAM, три реактивных снаряда, выпущенных из систем HIMARS украинской армии. Также уничтожено 173 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. Что происходит на ключевых направлениях — в материале URA.RU.
Сбили ракеты Storm Shadow
В течение прошедших суток российские подразделения противовоздушной обороны перехватили три ракеты Storm Shadow, пять авиабомб JDAM, три реактивных снаряда, выпущенных из систем HIMARS, а также уничтожили 173 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Херсонское направление
ВСУ предпринимают попытки отправить подразделения на левый берег Днепра
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская сторона регулярно предпринимает попытки переправить диверсионные подразделения на левый берег Днепра. По его словам, эти группы уничтожаются еще на этапе высадки благодаря ударам с воздуха, наносимым FPV-дронами, а также огневому воздействию стрелкового оружия.
ВСУ обстреливают гражданских
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ, осуществленных через Днепр, передает telegram-канал «Два майора». Кроме того, в регионе зафиксированы лесные пожары.
Сумское направление
ВС РФ уничтожили роту ВСУ у Юнаковки
В результате лобовых атак на позиции российских войск, рота десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины была полностью ликвидирована, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Произошло это в районе населенного пункта Юнаковка на сумском направлении.
Отражение атаки ВСУ у Теткино
Активность ВСУ в приграничных районах остается низкой, сообщил telegram-канал «Два майора». За прошедшие сутки российским военным удалось отразить одну атаку противника в районе Теткино, а также десять попыток контратак в направлениях Андреевки, Новониколаевки, Яблоновки, возле населенного пункта Садки и в районе Юнаковки. На отдельных участках фронта продолжаются встречные бои.
Часовоярское направление
Российские войска продвинулись в районе Шевченко
ВС РФ продвинулись в пределах городской черты, в частности в районе Шевченко, отметил telegram-канал «Два майора». По сообщениям, этот район полностью перешел под контроль российских военных, однако данные сведения требуют дополнительного подтверждения.
Тяжелые бои за высотные дома
В Часов Яре продолжаются интенсивные бои за многоэтажные здания. ВС РФ продвигаются вблизи городского пруда, а также в лесистой местности к западу от населенного пункта, сообщил telegram-канал «Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV». В районе Ступочек также ведутся ожесточенные столкновения за контроль над укрепленными позициями.
Донецкое направление
ВСУ ударили по Донецку
Украинские военные атаковали Ворошиловский район Донецка дальнобойными ракетами авиационного базирования. Пострадало два человека. Мирные жители, пострадавшие при ударе ВСУ, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
ВС РФ продвигаются у Дачного
Южнодонецкая линия фронта постепенно смещается в сторону Днепропетровской области. ВС РФ продвигаются в районе населенного пункта Дачное, расположенного в Днепропетровской области, сообщил telegram-канал «Два майора».
Кроме того, российские военные вышли на восточные окраины Малиевки. Украинские войска предпринимают попытки контратак на нескольких участках фронта, однако значительных результатов им достичь не удается.
Покровское направление
На покровском направлении российские подразделения продолжают наступление в лесных массивах к западу от Орехово и Котляровки. В районе Муравки инициатива остается за российскими войсками, которые ведут продвижение в сторону Молодецкого, сообщил telegram-канал «Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV».
В населенных пунктах Удачное, Котлино и Зверево отмечаются интенсивные боевые столкновения. К северу от Новоэкономического штурмовые группы пересекли реку Казенный Торец, после чего бои развернулись в районе Разино и на подступах к Федоровке.
Краснолиманское направление
Российские военные успешно отразили контратаку украинских подразделений в районе населенного пункта Редкодуб, удержав контроль над селом. В то же время, севернее продолжаются наступательные действия на окраинах Глущенково и Нового Мира, сообщил telegram-канал «Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV».
Запорожское направление
ВС РФ установили контроль над южной частью населенного пункта Каменское и водрузили российский флаг на одном из местных мостов. На восточных окраинах Малой Токмачки отмечается продвижение российских подразделений, а в Малиновке продолжаются боевые столкновения в центральной части села.
Луганское направление
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выступил с заявлением о полной деоккупации территории ЛНР. Однако это заявление стало предметом обсуждения в связи с продолжающимися боевыми действиями в районе населенного пункта Новоегоровка, где остается спорный участок, сообщил telegram-канал «Два майора».
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