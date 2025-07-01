Воронежский глава выразил соболезнования семьям погибших от атаки ВСУ в Ижевске

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования семьям погибших в результате атаки ВСУ на Ижевск. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
«От себя лично и от всех жителей Воронежской области выражаю соболезнования родным и близким убитых жителей Удмуртии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Гусев в своем telegram-канале.
По его словам, в результате бессмысленной атаки киевского режима снова погибли три человека, еще более 30 пострадали. Гусев отметил, что преступления Украины давно вышли за пределы приграничных территорий и подчеркнул, что ответ на них дадут защитники на передовой. Он также заявил, что такие атаки подчеркивают необходимость принятых в Воронежской области мер безопасности, даже если они сопряжены с неудобствами. Гусев призвал жителей Воронежа не ослаблять бдительность и следовать всем указаниям оперативных служб в условиях угрозы атак.
Утром 1 июля Ижевск подвергся атаке украинских беспилотников, в результате которой погибли три человека, 35 получили ранения, десять из них в тяжелом состоянии. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что ВСУ пытались атаковать одно из предприятий. Он также информировал президента РФ Владимира Путина, который поручил оказать необходимую поддержку пострадавшим и их семьям. Эксперты отметили, что атаку совершили модернизированные украинские БПЛА «Лютый». Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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