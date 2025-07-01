Верх-Исетский суд Екатеринбурга отправил в колонию с ооснователя свердловской рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина на три года, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Его признали виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).
Помимо заключения в колонии общего режима, Бурдину назначили ограничение свободы на один год. Перед началом заседания он сказал, что рассчитывает на «трешечку». Адвокат на оглашение не приехал.
Сам Бурдин вину не признал. Он заявил, что ранее по просьбе одного из свидетелей оговорил себя из чувства ложного товарищества.
Владимир Бурдин находился в СИЗО с ноября прошлого года. По версии следствия, инцидент произошел 12 ноября 2024 года. В тот вечер Бурдин выпивал в компании друзей. С одним из приятелей у него возникла ссора, он схватился за нож.
Для Бурдина это не первый случай, связанный с нарушением закона. Он уже был судим за кражу и поножовщину (тогда суд приговорил его к принудительному лечению). Что еще известно об авторе хита «Вечно молодой» — в материале URA.RU.
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