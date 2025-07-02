Массовые задержания россиян в Азербайджане: реакция властей и последние новости о конфликте Москвы и Баку

Утром 27 июня правоохранители Екатеринбурга провели операцию по задержанию более 50 уроженцев Азербайджана, часть из них позже освободили. По данным следствия, задержанные являются фигурантами преступлений, совершенных в 2001-2011 годах. В ответ на это в МИД республики выразили недовольство подобным, а позже в Баку задержали и арестовали, по разным данным, около десяти россиян. Некоторых из них подозревают в транзите наркотических веществ, других — в незаконном предпринимательстве и мошенничестве.
Кроме того, на фоне все ситуации в Азербайджане отменили все культурные мероприятия, которые имели отношения к РФ. Власти республики просят вторую сторону тщательнее расследовать произошедшее в Екатеринбурге. Подробности задержания россиян в Баку, реакция российских и азербайджанских властей, а также причины обострения отношений между странами — в материале URA.RU.
Задержания граждан РФ в Азербайджане
Первый день: двоих журналистов из РФ лишили свободы на четыре месяца
В бакинской редакции радио «Sputnik Азербайджан» 30 июня прошли обыски. В МВД республики сообщили, что в результате этого были задержаны семь человек, двое из них являются россиянами — исполнительный директор агентства Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов. Хатаинский районный суд Баку на основании ходатайства следователей приговорил мужчин к четырем месяцам ареста. Отмечается, что для избрания меры пресечения в зал суда доставили всех задержанных в ходе обысков.
Кроме того, вместе с Картавых и Белоусовым на допрос увезли и журналиста российского агентства Ruptly Айтекин Гусейнову. В тот день она приехала в офис Sputnik с редакционным заданием по съемке обысков.
Известно, что российские корреспонденты проходят по уголовному делу о якобы незаконном предпринимательстве, легализации имущества и мошенничестве. Однако еще троих фигурантов по этим же статьям суд не арестовал. По данным 360.ru, это может быть связано с тем, что они оказались гражданами Азербайджана.
Отмечается, что еще двое задержанных находятся под стражей. Ни к одному из указанных сотрудников агентства не пускали родственников, а им сами запретили выходить на связь.
Второй день: арестованы еще четыре человека
Вечером 1 июля была задержана еще одна группа россиян из восьми человек — ее указали как организованную преступную группу (ОПГ). В ходе операции азербайджанские силовики заставляли россиян ходить гуськом, после чего погрузили в автозаки. Перед судом же они предстали с синяками и кровоподтеками на лицах.
Граждане РФ обвиняются в якобы транзите наркотиков из Ирана и продаже их через интернет, а также по нескольким эпизодам кибермошенничества. По решению Сабаильского суда, все фигуранты арестованы на четыре месяца. Источник в правительстве Азербайджана сообщил Reuters, что всего в торговле наркотиками и киберпреступности заподозрили 15 россиян.
Как позже сообщил telegram-канал Shot, среди обвиняемых по данному делу оказались российский IT-специалист Дмитрий Безуглый, проживающий в Санкт-Петербурге, и основатель компании по предоставлению услуг химчистки Airo Антон Драчев. Следователей и суд не заинтересовали мотивы, по которым предприниматели могли быть вовлечены в торговлю наркотиками в Азербайджане, поставляя их через Исламскую Республику.
Также и telegram-канал Baza со ссылкой на мать одного из задержанных писал, что среди задержанных числится Сергей Софронов. Ранее он проживал в Череповце, а после объявления частичной мобилизации уехал из РФ. Изначально мужчина находился в Казахстане, а затем — в Баку. Кроме того, азербайджанские правоохранители задержали и Валерия Дулова. Он является уроженцем Архангельска, но осенью 2022 года покинул Россию.
Реакция властей России
В МИД России уже заявили протест послу Азербайджана в РФ Рахману Мустафаеву из-за недружественных действий Баку. Представители министерства вручили ему вербальную ноту с требованием немедленного освобождения задержанных россиян. Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в стране внимательно изучают информацию о задержаниях журналистов в Азербайджане.
«Мы, конечно, очень внимательно относимся к этой информации о задержании наших журналистов. <…> Мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время, в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной, нам удастся добиться их освобождения», — заявил Песков.
Он заявил, что такие меры в отношении представителей СМИ не соответствуют общепринятым правилам и нормам, духу и характеру российско-азербайджанских отношений. В Кремле рассчитывают, что такая чрезвычайно эмоциональная реакция со стороны Баку сменится прямым общением с Россией, в ходе которого будут даны ответы на все вопросы.
Союз журналистов РФ осудил задержания россиян в Баку, назвав их «нарушением прав журналистов и международных обязательств Азербайджана». Руководитель департамента по защите прав журналистов в Ассоциации журналистов стран БРИКС Иван Мельников направил обращение гендиректору ЮНЕСКО Одре Азуле, подчеркнув в нем необходимость принятия соответствующих мер. Он напомнил, что, согласно международному праву, применение силы к журналистам и препятствование их профессиональной деятельности считаются недопустимыми.
Замдиректора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дмитрий Масюк сообщил, что страна последовательно доводит до Баку свой принципиальный подход. Он направлен на минимизацию последствий для двусторонних отношений с Азербайджаном.
Реакция властей Азербайджана
Генпрокуратура республики, ссылаясь на медицинскую экспертизу, сообщила, что Зияддин и Гусейн Сафаровы, задержанные по подозрениям в участии в этнической преступной группе, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в городе в 2001, 2010, 2011 годах, умерли от посттравматического шока, появившегося из-за многочисленных травм, передает РБК.
Также, по данным официального представителя СК РФ Светланы Петренко, предварительно, причиной смерти одного из них стала сердечная недостаточность. Обстоятельства смерти второго участника пока выясняются.
Однако в азербайджанском ведомстве по этому факту возбудили уголовное дело по статьям об умышленном убийстве двух и более человек группой лиц с особой жестокостью. Заведены дела и о превышении должностных полномочий и применении пыток.
В связи с этим МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах РФ Петра Волокова для получения объяснений. Однако, по словам официального представителя ведомства в РФ Марии Захаровой, Москва уже предоставила необходимые разъяснения. При этом в российское министерство 1 июля прибыл посол Азербайджана Рахман Мустафаев. Он заявил о законности операции против сотрудников республиканского агентства Sputnik.
На фоне происходящего в Баку отменили все культурные мероприятия с участием российских артистов и организаций. В частности, по информации платформы iTicket, были отменены концерты Леонида Агутина, Анжелики Варум, Басты, а также театральные постановки «Щелкунчик», «Дюймовочка», «Мастер и Маргарита» и выступления российских стендап-комиков.
Кроме того, азербайджанский гостелеканал AZ TV опубликовал материал, в котором раскритиковал Москву, обвинив ее в проведении «имперской политики» и проявлениях «шовинизма». По мнению ведущего передачи, указанные черты особенно проявились в ходе задержаний в Екатеринбурге. Также прозвучали и обвинения российской стороны в оказании поддержки Армении в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.
Ухудшение российско-азербайджанских отношений коснулось и совместного межпарламентского заседания двух стран. В пресс-службе парламента уточнили, что делегация во главе с первым зампредседателя Милли Меджлиса Али Ахмедовым отказывается от участия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.