В Челябинске в ЖК «Лесопарковый» на месте закрывшегося безалкогольного ресторана Badar появилось новое заведение казахской кухни «Тамак». Новая вывеска уже украшает ресторан.
«В Челябинске на месте Badar появился ресторан казахской кухни „Тамак“. Вывеска нового общепита обещает „вкус великой степи“», — рассказал URA.RU читатель.
Согласно данным аналитических сервисов, предоставляющих информацию о российских компаниях, ООО «Тамак» было зарегистрировано как микропредприятие 21 марта 2025 года. Директором компании указан Адильбек Шалабаев.
Тамак — традиционное блюдо казахской кухни, которое представляет собой мясо, запеченное в тесте. А готовится это блюдо из различных видов мяса, чаще всего из баранины или говядины.
Предшественник, безалкогольный ресторан Badar проработал всего три месяца. Ранее эту площадку неоднократно занимали различные рестораны. До Badar там открывались по меньшей мере шесть заведений — бистро «Подземка», гриль-бар «Камин», знаменитые клуб «Пьяный страус» и ресторан «Кавказская пленница». Также там работали ресторан Madison и также безалкогольная «Чайхона Умар».
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