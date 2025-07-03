Мать ребенка Алекса Лесли попросила лишить его родительских прав

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Иск о лишении блогера родительских прав подан в Коптевский суд Москвы
Иск о лишении блогера родительских прав подан в Коптевский суд Москвы Фото:

Мать ребенка Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) просит суд Москвы лишить скандального блогера и пикапера родительских прав. Это следует из картотеки судебных дел. 

«В производстве Коптевского суда Москвы зарегистрирован иск к Александру Кириллову о лишении его родительских прав. Заявление было зарегистрировано в марте, движения по иску с тех пор не было», — следует из картотеки судебных дел, с которой ознакомилось РИА Новости.

Отмечается, что женщина также обращалась в суд с иском о признании Алекса Лесли отцом ребенка, а также о взыскании алиментов. Ранее в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. По данным СК РФ, Лесли призывал своих фанатов заниматься противоправными действиями сексуального характера в отношении жительниц столицы России. На блогера завели уголовное дело о склонении к изнасилованию. 

В данный момент пикап-коуч уехал в Испанию. Разыскиваемый правоохранителями блогер сообщает, что «у него все хорошо» и обещает своим фанатам новые эфиры из Испании.

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Мать ребенка Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) просит суд Москвы лишить скандального блогера и пикапера родительских прав. Это следует из картотеки судебных дел.  «В производстве Коптевского суда Москвы зарегистрирован иск к Александру Кириллову о лишении его родительских прав. Заявление было зарегистрировано в марте, движения по иску с тех пор не было», — следует из картотеки судебных дел, с которой ознакомилось РИА Новости. Отмечается, что женщина также обращалась в суд с иском о признании Алекса Лесли отцом ребенка, а также о взыскании алиментов. Ранее в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. По данным СК РФ, Лесли призывал своих фанатов заниматься противоправными действиями сексуального характера в отношении жительниц столицы России. На блогера завели уголовное дело о склонении к изнасилованию.  В данный момент пикап-коуч уехал в Испанию. Разыскиваемый правоохранителями блогер сообщает, что «у него все хорошо» и обещает своим фанатам новые эфиры из Испании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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