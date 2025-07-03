Появились кадры с места взрыва у музея в Луганске

В сети появились кадры последствий взрыва, произошедшего вблизи краеведческого музея в Луганске. Соответсвующее видео опубликовал telegram-канал «Вечерний Луганск».
На кадрах видно, что здание краеведческого музея, где в это время открывали экспозицию, посвященную операции «Поток», получило повреждения в результате взрыва. Также рядом находится тело одного погибшего.
Инцидент произошел 3 июня на центральной улице города. Предварительно, взрыв связан с ходом спецоперации. Правительство ЛНР подтвердило в своем telegram-канале факт взрыва. По их сведениям, один человек погиб и еще трое пострадали. Силовые структуры уточняют обстоятельства произошедшего. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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