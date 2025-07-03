Появились кадры с места взрыва у музея в Луганске

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Здание музея получило повреждения (архивное фото)
Здание музея получило повреждения (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В центре Луганска произошел взрыв

В сети появились кадры последствий взрыва, произошедшего вблизи краеведческого музея в Луганске. Соответсвующее видео опубликовал telegram-канал «Вечерний Луганск».

На кадрах видно, что здание краеведческого музея, где в это время открывали экспозицию, посвященную операции «Поток», получило повреждения в результате взрыва. Также рядом находится тело одного погибшего.

Инцидент произошел 3 июня на центральной улице города. Предварительно, взрыв связан с ходом спецоперации. Правительство ЛНР подтвердило в своем telegram-канале факт взрыва. По их сведениям, один человек погиб и еще трое пострадали. Силовые структуры уточняют обстоятельства произошедшего. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

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В сети появились кадры последствий взрыва, произошедшего вблизи краеведческого музея в Луганске. Соответсвующее видео опубликовал telegram-канал «Вечерний Луганск». На кадрах видно, что здание краеведческого музея, где в это время открывали экспозицию, посвященную операции «Поток», получило повреждения в результате взрыва. Также рядом находится тело одного погибшего. Инцидент произошел 3 июня на центральной улице города. Предварительно, взрыв связан с ходом спецоперации. Правительство ЛНР подтвердило в своем telegram-канале факт взрыва. По их сведениям, один человек погиб и еще трое пострадали. Силовые структуры уточняют обстоятельства произошедшего. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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