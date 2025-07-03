Очевидцы в Луганске выдвинули версию о причинах взрыва в городе

В центре Луганска (ЛНР) возле краеведческого музея произошел взрыв. Очевидцы в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщили свою версию — они предположили, что это мог быть подрыв. Один из местных жителей сослался на то, что в 2024 году на центральной улице города уже происходило подобное.
«В прошлом году был подрыв в центре, если память не изменяет, в мужской парикмахерской, точно уже не вспомню. Просто если бы [сегодня] был прилет, слышно было на весь Луганск, а на разных видео и фото даже осколков рядом нет и на втором этаже (музея — прим. URA.RU) окна вроде целые», — заявил очевидец в разговоре с агентством.
Он также предположил, что на территории, где был взрыв, мог находиться важный человек. Официально это информация никак не подтверждена.
Власти ЛНР подтвердили факт взрыва. Согласно их информации, погиб один человек, еще трое получили ранения. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять детали произошедшего. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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