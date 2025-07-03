Первая версия теракта в Луганске: бывшего мэра Луганска подорвала смертница

Согласно предварительной версии взрыва в центре Луганска, женщина-смертница подорвала экс-главу городской администрации Манолиса Пилавова. Об этом сообщили оперативники.
«[Манолиса] Пилавова, предварительно, подорвала женщина-смертница», — заявили представители оперативных служб. Информацию передает ТАСС.
В центре Луганска 3 июля произошел взрыв во время открытия выставки «Поток», посвященной событиям в Курской области. В результате этого жертвой стал один человек, еще трое получили ранения. По информации Следственного комитета РФ, погибшим оказался Манолис Пилавов. Правоохранители квалифицировали произошедшее как теракт. Следствие продолжает работу по уголовному делу, возбужденному по факту трагедии.
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