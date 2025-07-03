Ушаков: идея личной встречи Путина и Трампа «висит в воздухе»

Ушаков заявил, что проведение личной встречи Путина и Трампа пока не планировалось
Идея личной встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока не обсуждалась, но подобное не исключено. При необходимости об этом будет достигнута договоренность, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Нет, конкретно о возможности встречи речь не шла. Но вы знаете, что эта идея висит в воздухе", — заявил Ушаков в ходе брифинга по заявлениям лидера РФ. Информацию передает корреспондент агентства.
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