Ушаков: идея личной встречи Путина и Трампа «висит в воздухе»

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ушаков заявил, что проведение личной встречи Путина и Трампа пока не планировалось
Ушаков заявил, что проведение личной встречи Путина и Трампа пока не планировалось Фото:

Идея личной встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока не обсуждалась, но подобное не исключено. При необходимости об этом будет достигнута договоренность, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

"Нет, конкретно о возможности встречи речь не шла. Но вы знаете, что эта идея висит в воздухе", — заявил Ушаков в ходе брифинга по заявлениям лидера РФ. Информацию передает корреспондент агентства.

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Идея личной встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока не обсуждалась, но подобное не исключено. При необходимости об этом будет достигнута договоренность, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. "Нет, конкретно о возможности встречи речь не шла. Но вы знаете, что эта идея висит в воздухе", — заявил Ушаков в ходе брифинга по заявлениям лидера РФ. Информацию передает корреспондент агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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