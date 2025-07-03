03 июля 2025

Иран открыл воздушное пространство после массовых отмен рейсов в РФ

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Иран открыл небо для гражданских судов, сообщают местные службы
Иран открыл небо для гражданских судов, сообщают местные службы Фото:
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Иран открыл воздушное пространство для самолетов после ограничений, введенных из-за активных боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщили местные службы, на которые ссылается агентство Tasnim.

«Международным рейсам разрешено пересекать воздушное пространство центрального и западного Ирана с 5 утра до 6 вечера», — говорится в сообщении. Его публикует Tasnim.

Ранее воздушное пространство центральных и западных регионов Ирана было закрыто для транзитных авиарейсов из-за напряженной ситуации и боевых действий на Ближнем Востоке. После этого «Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Тегераном до 10 июля 2025 года.

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Иран открыл воздушное пространство для самолетов после ограничений, введенных из-за активных боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщили местные службы, на которые ссылается агентство Tasnim. «Международным рейсам разрешено пересекать воздушное пространство центрального и западного Ирана с 5 утра до 6 вечера», — говорится в сообщении. Его публикует Tasnim. Ранее воздушное пространство центральных и западных регионов Ирана было закрыто для транзитных авиарейсов из-за напряженной ситуации и боевых действий на Ближнем Востоке. После этого «Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Тегераном до 10 июля 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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