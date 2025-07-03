Иран открыл воздушное пространство после массовых отмен рейсов в РФ

Иран открыл воздушное пространство для самолетов после ограничений, введенных из-за активных боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщили местные службы, на которые ссылается агентство Tasnim.
«Международным рейсам разрешено пересекать воздушное пространство центрального и западного Ирана с 5 утра до 6 вечера», — говорится в сообщении. Его публикует Tasnim.
Ранее воздушное пространство центральных и западных регионов Ирана было закрыто для транзитных авиарейсов из-за напряженной ситуации и боевых действий на Ближнем Востоке. После этого «Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Тегераном до 10 июля 2025 года.
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