Сотрудники полиции, совместно с дружинниками, провели рейд на улице Вайнера. Патрульные искали подростков, которые нарушают комендатский час, а также граждан, распивающих алкоголь в общественном месте, рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.
«В ходе рейда патрульные выявили несколько случаев распития алкоголя и нахождения граждан в состоянии сильного опьянения в общественном месте. В отношении виновных составлены административные протоколы. Также полицейскими обнаружены несколько несовершеннолетних находившихся в ночное время на улице без сопровождения родителей», — рассказали в ведомстве.
Ранее в Екатеринбурге уже поднимался вопрос о постоянных конфликтах на улице Вайнера, в том числе при участии несовершеннолетних. Недавно там произошла драка, в которой молодого парня до крови избила группа людей. До этого на Вайнера неизвестный всадил нож в шею мужчины. Спикер заксобрания Людмила Бабушкина заявила, что на улице страшно гулять. Она превратилась для горожан в непривлекательную. Тогда депутаты решили отправлять детей в летние лагеря, а также привлекать их к волонтерству, дабы уменьшить их пребывание на Вайнера. Таким образом власти хотят бороться с постоянными толпами подростков и детей на улице, из-за которых часто происходят драки, нарушения порядка и другие административные проступки.
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