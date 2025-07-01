Свердловские депутаты придумали, как решить проблему с безнадзорными подростками

Депутаты свердловского заксобрания хотят привлекать детей к волонтерству и отправлять в различные лагеря, дабы снизить проблему безнадзорности подростков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона.
«У нас в летнее время много лагерей, в том числе палаточных, созданы условия для детского отдыха. Детей нужно вовлекать, приглашать в волонтерские движения. Пока у депутатов много вопросов, будем и дальше контролировать исполнение данного закона, принятого еще в 2009 году. Пятнадцать лет уже этому закону, и мы считаем, что должна быть положительная динамика в его исполнении», — заявила председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.
Депутаты также обратили внимание на проблему заброшенных зданий и несанкционированных точек продажи алкоголя и табака, где нередко собираются подростки. Органы местного самоуправления должны организовать регулярный мониторинг таких мест.
В числе дополнительных мер представители власти намерены провести оценку действенности системы оповещения детей, их родителей и педагогов о недопустимости прогулок ночью без сопровождения. Парламентарии выступили с инициативой активнее привлекать взрослых к профилактике безнадзорности подростков на улицах с помощью создание института «семейных наставников».
Ранее депутаты заксобрания уже поднимали вопрос безопасности несовершеннолетних в общественных местах, в частности на улице Вайнера в Екатеринбурге, где регулярно происходят драки и подростки собираются в опасных зонах. Несмотря на рейды полиции и Росгвардии, число привлеченных к ответственности остается низким, а проблему безнадзорности и вовлечения детей в досуговые и трудовые программы власти считают нерешенной.
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