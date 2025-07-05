Стало известно о состоянии полицейского, на которого в Нальчике напал преступник с ножом

Полицейский, на которого напали в Нальчике вечером 4 июля, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил хирург Республиканской клинической больницы Минздрава Кабардино-Балкарии Ислам Сижажев.
«Будем стараться восстановить все, что мы можем для пациента. Ран было порядка 12, они наносились в область грудной клетки», — заявил Сижажев. Его слова приводит РЕН ТВ.
По данным следствия, неизвестный мужчина напал на сотрудника полиции с ножом и нанес ему множественные ранения. Нападавший был ликвидирован на месте. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего. После случившегося глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел экстренное совещание. Он также обратился к жителям республики с просьбой доверять только официальным источникам информации, так как возможно появление ложных сведений и фейковых сообщений.
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