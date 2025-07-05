Стало известно о состоянии полицейского, на которого в Нальчике напал преступник с ножом

Полицейский, раненный в Нальчике, находится в крайне тяжелом состоянии
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Неизвестные нанесли около 12 ранений полицейскому в Нальчике
Неизвестные нанесли около 12 ранений полицейскому в Нальчике Фото:
новость из сюжета
В Нальчике двое мужчин напали с ножом на сотрудника ДПС

Полицейский, на которого напали в Нальчике вечером 4 июля, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил хирург Республиканской клинической больницы Минздрава Кабардино-Балкарии Ислам Сижажев.

«Будем стараться восстановить все, что мы можем для пациента. Ран было порядка 12, они наносились в область грудной клетки», — заявил Сижажев. Его слова приводит РЕН ТВ.

По данным следствия, неизвестный мужчина напал на сотрудника полиции с ножом и нанес ему множественные ранения. Нападавший был ликвидирован на месте. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего. После случившегося глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел экстренное совещание. Он также обратился к жителям республики с просьбой доверять только официальным источникам информации, так как возможно появление ложных сведений и фейковых сообщений.

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Полицейский, на которого напали в Нальчике вечером 4 июля, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил хирург Республиканской клинической больницы Минздрава Кабардино-Балкарии Ислам Сижажев. «Будем стараться восстановить все, что мы можем для пациента. Ран было порядка 12, они наносились в область грудной клетки», — заявил Сижажев. Его слова приводит РЕН ТВ. По данным следствия, неизвестный мужчина напал на сотрудника полиции с ножом и нанес ему множественные ранения. Нападавший был ликвидирован на месте. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего. После случившегося глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел экстренное совещание. Он также обратился к жителям республики с просьбой доверять только официальным источникам информации, так как возможно появление ложных сведений и фейковых сообщений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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