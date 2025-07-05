Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на трассе в Ленобласти

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолету пришлось садиться на проезжую часть
Самолету пришлось садиться на проезжую часть Фото:

В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на автодорогу между деревнями Гостилицы и Таменгонт Ломоносовского района. Инцидент произошел 5 июля. По предварительной информации, причиной экстренной посадки стал отказ одного из двигателей воздушного судна.

«Пилот принял решение посадить самолет на проезжую часть. На борту находились три человека, никто из них серьезно не пострадал», — уточняется в telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Следователи начали проверку по факту происшествия. Им предстоит выяснить все обстоятельства вынужденной жесткой посадки и оценить действия экипажа.

Как сообщало URA.RU ранее, в июне 2025 года, в Подмосковье случилась авария с легкомоторным самолетом ЯК-18Т, который разбился при выполнении фигуры высшего пилотажа из-за отказа двигателя. Тогда следствие установило, что полет был совершен без согласования, а у самолета отсутствовал действующий сертификат летной годности.

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В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на автодорогу между деревнями Гостилицы и Таменгонт Ломоносовского района. Инцидент произошел 5 июля. По предварительной информации, причиной экстренной посадки стал отказ одного из двигателей воздушного судна. «Пилот принял решение посадить самолет на проезжую часть. На борту находились три человека, никто из них серьезно не пострадал», — уточняется в telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте. Следователи начали проверку по факту происшествия. Им предстоит выяснить все обстоятельства вынужденной жесткой посадки и оценить действия экипажа. Как сообщало URA.RU ранее, в июне 2025 года, в Подмосковье случилась авария с легкомоторным самолетом ЯК-18Т, который разбился при выполнении фигуры высшего пилотажа из-за отказа двигателя. Тогда следствие установило, что полет был совершен без согласования, а у самолета отсутствовал действующий сертификат летной годности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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