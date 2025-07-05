Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на трассе в Ленобласти

В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на автодорогу между деревнями Гостилицы и Таменгонт Ломоносовского района. Инцидент произошел 5 июля. По предварительной информации, причиной экстренной посадки стал отказ одного из двигателей воздушного судна.
«Пилот принял решение посадить самолет на проезжую часть. На борту находились три человека, никто из них серьезно не пострадал», — уточняется в telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте.
Следователи начали проверку по факту происшествия. Им предстоит выяснить все обстоятельства вынужденной жесткой посадки и оценить действия экипажа.
Как сообщало URA.RU ранее, в июне 2025 года, в Подмосковье случилась авария с легкомоторным самолетом ЯК-18Т, который разбился при выполнении фигуры высшего пилотажа из-за отказа двигателя. Тогда следствие установило, что полет был совершен без согласования, а у самолета отсутствовал действующий сертификат летной годности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.