Экс-зампред правительства Пермского края Лопаева попросила о банкротстве в суде

Бывший вице-премьер правительства Прикамья Елена Лопаева подала в региональный арбитраж заявление о признании себя банкротом. В картотеке суда указано, что иск принят к производству, а первое заседание по делу назначено на 9 июля.
«В суд поступило заявление от Елены Лопаевой о самобанкротстве», — на делопроизводство ссылается «РБК-Пермь». Экс-вице-премьер просит назначить финансового управляющего из числа участников Межрегиональной Северо-Кавказской саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих «Содружество». К рассмотрению дела привлечены также отдел опеки и попечительства минсоцразвития Пермского края, ее супруг Андрей Зинеман и бывший муж Сергей Злобин.
По данным СМИ, на текущий момент задолженности Лопаевой значительно превышает установленный законом порог для начала процедуры банкротства. В документах отмечено, что обязательства не исполнялись более трех месяцев, а сумма основного долга превышает 500 тысяч рублей.
В прошлом году Ленинский районный суд Перми признал Лопаеву виновной в хищении 68 млн рублей из фонда «Содействие — XXI век» и приговорил к четырем годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей. Позднее Мотовилихинский суд предоставил ей отсрочку отбывания наказания до достижения сыном 14-летнего возраста. Попытка прокуратуры обжаловать это решение не увенчалась успехом — краевой суд оставил отсрочку в силе. За полтора года после вынесения приговора Лопаева возместила лишь 45,1 тысячи из общей суммы похищенных средств.
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