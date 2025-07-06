Маск подал документы на регистрацию своей партии

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Илон Маск подал документы на регистрацию своей партии, сообщает избирком США
Илон Маск подал документы на регистрацию своей партии, сообщает избирком США Фото:

Миллиардер Илон Маск официально подал документы на регистрацию своей партии. Информацию об этом опубликовал реестр избиркома США.

Ранее, после ссоры с президентом США Дональдом Трампом, Илон Маск объявил о создании политической партии. Партия будет называться The America Party.

Предприниматель организовал учредительный съезд своей партии. Он объявил, что съезд данной партии будет «супервесельем».

Также ранее сообщалось, что заявление о создании «Партии Америки» может помешать республиканской партии на выборах в Конгресс в 2026 году. Это также может помешать республиканцам на выборах президента США в 2028 году.

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Миллиардер Илон Маск официально подал документы на регистрацию своей партии. Информацию об этом опубликовал реестр избиркома США. Ранее, после ссоры с президентом США Дональдом Трампом, Илон Маск объявил о создании политической партии. Партия будет называться The America Party. Предприниматель организовал учредительный съезд своей партии. Он объявил, что съезд данной партии будет «супервесельем». Также ранее сообщалось, что заявление о создании «Партии Америки» может помешать республиканской партии на выборах в Конгресс в 2026 году. Это также может помешать республиканцам на выборах президента США в 2028 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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