Маск подал документы на регистрацию своей партии

Миллиардер Илон Маск официально подал документы на регистрацию своей партии. Информацию об этом опубликовал реестр избиркома США.
Ранее, после ссоры с президентом США Дональдом Трампом, Илон Маск объявил о создании политической партии. Партия будет называться The America Party.
Предприниматель организовал учредительный съезд своей партии. Он объявил, что съезд данной партии будет «супервесельем».
Также ранее сообщалось, что заявление о создании «Партии Америки» может помешать республиканской партии на выборах в Конгресс в 2026 году. Это также может помешать республиканцам на выборах президента США в 2028 году.
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