Путин рассказал о ключевом показателе в торговле между странами БРИКС

Путин: растут расчеты в национальной валюте между странами БРИКС
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Путина, расчеты в национальных валютах между странами БРИКС неуклонно растут
По словам Путина, расчеты в национальных валютах между странами БРИКС неуклонно растут Фото:
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Саммит БРИКС в Бразилии 6—7 июля 2025 года

Расчеты между странами БРИКС в национальных валютах демонстрируют стабильную тенденцию к увеличению. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе пленарного заседания саммита в режиме видеоконференции.

«Применение национальных валют в торговле между нашими государствами неуклонно растет. В 2024 году доля нашей национальной валюты — рубля — и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90%», — подчеркнул Путин. Трансляция его выступления велась на канале «Россия 24».

В ходе того же выступления российский лидер рассказал о том, что государства БРИКС занимают примерно треть всей площади суши на планете. Также они объединяют около половины мирового населения и обеспечивают 40% мировой экономики. Путин также отметил, что все страны саммита поддерживают принципы равноправия, добрососедских отношений и отстаивают приоритет традиционных ценностей, что является отражением их ценностей и целей.

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Расчеты между странами БРИКС в национальных валютах демонстрируют стабильную тенденцию к увеличению. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе пленарного заседания саммита в режиме видеоконференции. «Применение национальных валют в торговле между нашими государствами неуклонно растет. В 2024 году доля нашей национальной валюты — рубля — и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90%», — подчеркнул Путин. Трансляция его выступления велась на канале «Россия 24». В ходе того же выступления российский лидер рассказал о том, что государства БРИКС занимают примерно треть всей площади суши на планете. Также они объединяют около половины мирового населения и обеспечивают 40% мировой экономики. Путин также отметил, что все страны саммита поддерживают принципы равноправия, добрососедских отношений и отстаивают приоритет традиционных ценностей, что является отражением их ценностей и целей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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