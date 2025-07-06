Путин рассказал о ключевом показателе в торговле между странами БРИКС

Расчеты между странами БРИКС в национальных валютах демонстрируют стабильную тенденцию к увеличению. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе пленарного заседания саммита в режиме видеоконференции.
«Применение национальных валют в торговле между нашими государствами неуклонно растет. В 2024 году доля нашей национальной валюты — рубля — и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90%», — подчеркнул Путин. Трансляция его выступления велась на канале «Россия 24».
В ходе того же выступления российский лидер рассказал о том, что государства БРИКС занимают примерно треть всей площади суши на планете. Также они объединяют около половины мирового населения и обеспечивают 40% мировой экономики. Путин также отметил, что все страны саммита поддерживают принципы равноправия, добрососедских отношений и отстаивают приоритет традиционных ценностей, что является отражением их ценностей и целей.
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